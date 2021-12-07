「浮出檯面的網軍只是冰山一角」　王世堅：國內各政黨都有暗黑勢力

▲民進黨議員王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，更牽扯出民進黨網軍、派系爭議，對此，民進黨議員王世堅表示，目前浮出檯面的只是冰山一角，而且不只是某個派系、某個政黨，國內的各政黨背後都有培養這樣的暗黑勢力，也就是網軍，除了幫自己擦胭脂抹粉以外，還要去霸凌、羞辱、帶風向抹黑對方。

高嘉瑜近來因家暴案成為話題焦點，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案，法院2日凌晨也裁定收押禁見。有媒體人指出，施暴案府院高層早於媒體曝光前就掌握訊息，而PTT帳號「沒品維尼」頻發文替林秉樞洗白，被視為網軍亂台。對此，行政院長蘇貞昌日前被問及此事時不願多談，僅表示，這件事情已經進入司法偵辦，我們就依法來查處不法。

王世堅指出，如果只是公關公司幫某個政團、政治人物自吹自擂、說他會飛天遁地，往正面的去宣傳都沒關係，但那不需要這麼高的價金，一定是幹一些要去毀掉別人、去霸凌、糟蹋對手的方式，才會需要用到一種暗黑的力量、才需要這麼高的價金。

針對網軍情況，王世堅表示，目前浮出檯面的只是冰山一角，而且不只是某個派系、某個政黨，國內的各政黨背後都有培養這樣的暗黑勢力，也就是網軍，除了幫自己擦胭脂抹粉以外，還要去霸凌、羞辱、帶風向抹黑對方。