菜鳥「不參加交換禮物」遭排擠！崩潰：想辭職了　網點破1關鍵

▲原PO因為沒有參與公司活動被排擠。（圖／視覺中國／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

新鮮人剛步入職場時，除了在工作上的表現，人際關係的培養也是非常重要。一名網友就在《匿名公社》發文表示，自己因為沒有參加公司舉辦的交換禮物，遭到同事百般排擠，讓他委屈喊道「想辭職了」。

原PO表示，自己剛到職三個月，因為個性本來就內向，所以還跟公司的人不熟，不懂「為什麼一定要參加聖誕晚會和交換禮物」，更何況禮物還有限定要500～700元的價值，這讓原PO苦喊「我一個人租屋，還有學貸要繳」，一天也才150元的餐費，「我實在沒多的錢去買禮物」。

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但原PO沒想到的是，不參與公司活動下場這麼嚴重，「我因此被約談還被同事排擠」，原PO憤怒說道，「今天甚至連午餐也沒幫我訂」，因為午餐的費用是公司負擔，「她們沒訂，代表我要自己花錢去買」，原PO去找總務理論，卻還被怪罪是自己不在座位上，「我就出門跑銀行了，妳是不會打電話嗎」。

這些職場霸凌的行為，讓原PO受不了在飲水間氣哭，沒想到此舉更被同事笑是「爛草莓」，說現在年輕人很沒用這樣就哭，這讓原PO崩潰「我超想辭職的」，並表示自己明明就是來上班工作賺錢的，「不是來他X的交換禮物玩交際的好嗎」。

貼文一出，網友們雖然很同情原PO，但紛紛提醒人際關係的重要性，「職場上也是需要一點小交際的唷！你慢慢會明白的」，「這是社會的生存法則，雖然不喜歡，但為了讓上班的日子好過還是要盡量融入」，「可以表明自己的狀況，但是沒有幫訂便當有點超過」，「花點小錢在人際關係上，妳會發覺這點小錢花得值得」，「名義上是500+，但實際上你拿出去的東西不見得真的要500+，要學會變通，這不是給現金的，懂嗎」，「社會不就是這樣，要會做事，更要懂得做人」。