把下屬罵到癱軟痙攣2人送急診　高雄交通分隊長驚爆職場霸凌

記者吳奕靖／高雄報導

有網友在知名臉書社群《爆料公社》發文指稱，高雄三民二分局的賴姓交通分隊長長期謾罵同仁，3個月內造成2名同仁送醫急救一案，造成網友議論；三民二分局6日出面說明，表示確有此事，將對這名分隊長記過處分。

▲高雄市三民二分局交通分隊長遭爆料謾罵下屬 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

三民二分局在網友po文之後連夜進行調查，分別針對貼文內容進行求證，初步調查，今年6月30日9時左右，交通分隊員警A處理交通事故案件分隊長在旁指導時，因口氣嚴厲，致使員警A身體感不適而癱軟，惟未有失去意識之情形。當下即撥打119於9時13分送高醫診治，並請隊上同仁陪同就醫，另於當日15時許出院。

調查結果是分隊長還需替員警A完善後續案件處理程序，而未能陪同就醫及疏於報告分局辦理慰問，違反報告紀律，但是分隊長全程以電話與陪同同仁及員警A保持關心聯繫，尚查無漠視員警A健康之情形。另文中提及分隊長懷疑同仁吃減肥藥一節，係分隊長未經詳細查證脫口而出，此節實屬言詞失當，確有疏失。

另外，今年9月16日15時，分隊長指導交通分隊員警B處理酒駕肇事案件時，因爲口氣嚴厲，致使員警B情緒緊張，發生痙攣現象，即撥打119於15時48分送義大大昌醫院診治，且由分隊長全程陪同，經醫師檢查表示係因緊張過度換氣，導致痙攣及血壓升高等狀況，於休息恢復在當日18時許出院。

三民二分局針對6月30日分隊長疏於報告同仁就醫，違反報告紀律，及對於同仁未經查證之事言詞失當部分，調查屬實，以上二節併計陳報警局核予記過處分。分局強調，絕對重視同仁正常合理工作環境，及支持幹部承擔領導管理責任，為讓事實呈現，旋即立案調查，與案內相關同仁實施訪談協助釐清，查明事實，勿枉勿縱。另為即時精進改善分隊長領導統御及內部管理，將由分局長率幹部實施分批座談，聽取所有同仁意見，加強內部溝通，促進團隊和諧。