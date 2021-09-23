澎湖醫院職場霸凌導致業務斷層　監察院通過糾正衛福部

▲衛福部澎湖醫院。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員浦忠成23日表示，衛福部澎湖醫院採購制度亟待重建、員工差勤異常成為常態，而且還有違法解僱勞工且未給付資遣費、職場霸凌屬實等情事，因此依法提案糾正，並請衛福部積極督促檢討改進。

監察院社會福利及衛生環境委員會22日通過浦忠成提案，糾正衛福部澎湖醫院，並函請主管機關分別查明見復。

浦忠成調查發現，澎湖醫院辦理採購案件確實存有多項違失，且未依規定訂定勤惰管理制度及抽查出勤，員工差勤異常反為常態，違法解僱勞工且未給付資遣費、濫用政風資源訪談同仁、特定科室離職率連年居高等，以及確實查有「職場霸凌」情形。

浦忠成指出，澎湖醫院職場霸凌習氣，具體反應於諸多層面，影響所及非限於本案陳訴人，更導致士氣不振與業務斷層，已損及政府形象與行政效能，更不利澎湖地區醫療品質。

浦忠成認為，衛福部就澎湖醫院負有指揮監督之責，然而本案陳訴人相關遭遇媒體報載後，衛福部雖然曾經派員訪查，卻未察覺以上異常、儘早遏止歪風，直到監察院調查期間尚存諸多違失，衛福部應積極督促所屬檢討改進。

糾正案文指出，澎湖醫院自107年到109年間，3年期間離職率皆逾10%，總務室科室占比為7%、7%、4%，108年度該室同仁服務年資平均僅6個月，自100年迄今10年期間，總務室主任更迭16任，顯示業務嚴重斷層，不利行政效率與服務水準。

糾正案文表示，按照勞動部定義，職場霸凌是指在工作場所中，藉由權力濫用與不公平的處罰，進而折損被霸凌者自信並帶來沉重的身心壓力，澎湖醫院應積極建構健康友善之職場環境，以及避免屬員於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，使其安心投入工作。