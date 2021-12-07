薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／周亭瑋報導

隨著天氣轉涼，許多人愛吃羊肉爐、薑母鴨進補，就有網友好奇，為何薑母鴨店都沒賣白飯，只賣麵線而已。話題引起討論，不少內行則直言，這樣才賺錢。

網友在PTT發文提到，「薑母鴨就跟火鍋很像，火鍋通常都有飯可以點，而薑母鴨配飯也很好吃吧，但為什麼薑母鴨通常就都只有麵線而已？」

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對此，鄉民點出2關鍵，其一是白飯比較容易有飽足感，再者賣麵線更賺，「大部分的人都是喝酒聊天的吧，麵線有人叫再煮就好，不會浪費」、「成本跟利潤不符比例，你賣一整晚的麵線，賣飯要好幾天才有一樣利潤，你是老闆會選哪個」、「笑死，我第一次吃也是在找白飯」、「以前有人問過了，你吃飯就吃飽了，他還賣什麼加點配菜」。

▲菜單上的確不見「白飯」。（圖／翻攝自PTT）

從他貼出的菜單可見，一鍋薑母鴨要價300元，加酒賣340元；配菜類30-60元不等；飲料、酒類則20-300元；至於麵線一份要30元，相較普遍價格5-10塊的白飯，單價的確比較高。

事實上，一名在薑母鴨店工作的網友就曾指出，都是靠配菜、小菜在賺錢，像火鍋料、蔬菜的利潤有300%；而麵線的利潤更高，一人份成本為10元，利潤高達400%。