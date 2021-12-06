航海王也上榜！「爛尾作品之最」鄉民答案超一致：虧它是神開頭

▲《航海王》被網友頻頻點名。（圖／Netflix提供）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是文章還是戲劇，最怕就是虎頭蛇尾、草草收尾。就有網友好奇詢問，在眾多作品之中，大家覺得誰能拿下「史上最爛尾」的另類寶座呢？貼文一出，立刻引發熱議，而被最多人點名的就是《冰與火之歌：權力遊戲》。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有沒有史上最爛尾的作品」為題發文，提到不論是動漫、影集、連續劇，又或是電影，總有些會被外界稱為爛尾的作品。

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原PO就好奇，在眾多作品當中，大家覺得有沒有哪個能夠在各項目之中「取勝」，被冠上「爛尾之王」稱號的呢？

貼文一出，被最多人點名的就是《冰與火之歌：權力遊戲》，「冰與火沒有之一，神開頭，垃圾結尾」、「權力的遊戲，結尾爛到爆不配稱冰與火之歌」、「冰與火之歌影集，爛爆」、「冰與火之歌，爛爆」、「冰與火，後面跟屎一樣爛」。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》最終季雖然獲得艾美獎肯定，但很多觀眾不買單。（圖／CFP）

還有些網友覺得海賊王（又稱航海王，ONE PIECE）也越演越讓人失望，「海賊王，雖然沒啥在追了」、「海賊王，中間就爛了」。此外，也有不少網友分享其他答案，「惡魔奶爸，根本亂來」、「巨人，沒有之一」、「網球優等生，寫筆記寫到腰斬」、「烘焙王已經不是爛尾的問題了，根本嗑藥了」、「沒人推死神？沒看過更爛的」。

據了解，《冰與火之歌》是美國作家喬治·R·R·馬丁（George Raymond Richard Martin）所寫的史詩奇幻小說。該作2011年被HBO改編成電影系列劇《權力遊戲》。

本站曾報導《冰與火爛尾人設大崩壞！他被評「便當領得莫名其妙」 詹姆：我願意捐錢重拍最終季》，詹姆蘭尼斯特在最終季與劇中大反派，同時也是他親姐姐兼愛人的瑟曦一起死在瓦礫堆中，但拋棄了「女巨人」布蕾妮，讓原本已經洗白的詹姆人設大崩塌，其角色的結局正是觀眾相當不滿意的原因之一。