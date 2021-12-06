脫衣就觸電！他冬天一到狂「被電」　過來人曝神招：秒解決

▲冬天穿、脫衣服，不少人有「被電過」的經驗。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

隨著天氣變冷，若再遇上乾燥空氣，不但穿衣時會發出劈哩啪啦的聲音，就連摸東西也都可能被「電」。就有網友表示，一到冬天就會一直「被電」，好奇有沒有其他人也有一樣的困擾，引起許多網友共鳴，也有網友分享解決的小妙招。

一名網友在PTT以「有人冬天也一直被電嗎」為題發文，表示冬天一到，就有無數被電的情況，開車門被電、洗手開水龍頭被電、上班靠在櫃子上也被電，回家摸貓又被電，連鑰匙插進鑰匙孔都看到像火光的東西，一天被電個10次跑不掉，「易觸電」的體質讓他崩潰大喊「還能不能平安的過完這個冬天阿」。

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▲原PO很困擾每到冬天就會各種被電。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起許多網友共鳴，「會，要開車門直接被電還啪一聲」、「最常是開便利商店飲料櫃被電」、「開個窗戶也被電嗚嗚」、「以前住台北濕氣重沒有電，搬到南部後被電得亂七八糟」、「在乾燥的日本我一年四季都被電，已經無感...」、「咖啡店用鐵桌那種根本電到飽」、「烘個棉被電到不行」。

也有許多網友分享自己的解決小妙招，「盡量避免穿毛衣，還好我只是偶爾會被電」、「冬天我要摸金屬之前一定先摸一下木製品或牆壁」、「我也是習慣用手背碰一下，或是用袖子包住手開門」、「我以前也是，但自從隨身帶一片小木片就解決了，摸任何東西前先用小木片接觸牆壁」、「可以買加強型的防靜電手環，戴上就幾乎沒事」。