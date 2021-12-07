女大生爆「包養」實錄　2小時賺足生活費染性病...淪老男人洩欲工具

▲陸女大生在網路上自爆被包養的故事。（圖／翻攝陝西法制網）

記者魏有德／綜合報導

大陸某女大生近日在微博上自爆，如何從一個好學生變成自己最討厭的「包養女」的故事，意外引出不少同樣成為「包養女」的女大生留言，紛紛自述被包養過程和經歷，引起社會關注。這名在農村長大的女大生雖然有課業壓力，但在生活費不想輸同學的情況下，還是投入有錢「大哥」懷抱，2小時就賺了1個月的生活費，也因此得到性病。

▲女大生為了面子，被包養2小時就可以賺取1個月的生活費。（圖／翻攝陝西法制網）

《陝西法制報》報導，女大生表示，「我父母都是農村人，每個月給我的生活費少得可憐，都不到室友的一半。可我生性好強，不想比別人差。」「有錢」大哥找到她的時候，她的心情複雜難以言說，但是為了3333（人民幣）這個客觀的數字，她還是接受了他的請求。

女大生坦言，2小時就拿到一個月生活費，最後卻染上性病，被人家媳婦（老婆）捅破了簍子，學業也受到影響，一個人孤苦伶仃，「苦讀4年大學，現在什麼都沒了。」

此外，也有一名自稱是表演系的女大生留言提到，今天參加一個飯局後，和一個中年男人聊上，「他有家室，但他說每天都想見我，如果我願意的話可以在市中心給我租個房子，費用全部由他承擔，還會給我可觀的零花錢，其實就是包養吧！我有點猶豫，你們別噴我，就想問問你們怎麼想的？」

▲就算隔天要上學，女大生為了錢仍提起精神赴約。（圖／翻攝陝西法制網）

還有一位被包養的女大生「小倩」（化名）自述，她在大學時是街舞社的社長，面容姣好、身材高佻，在男生中的人氣一直都很高。小倩大四時在杭州一家公司實習遇到了包養自己的老闆，這個男人也就此改變了她的人生軌跡。

小倩在生日那天晚上與包養者發生關係，此後，二人一直保持曖昧情愫，男生出手也更加大方，絲毫不吝嗇名牌包及化妝品等物品。

看似甜蜜的包養生活就在小倩某次翻閱男生手機時當場破碎。小倩發現，自己和包養男的親密影片被男生發在聊天群，而且群裡都是不堪入目的污言穢語回應，「可以啊，又被你搞上手一個，爽嗎？」； 「你看這女的表情，太yindang（淫蕩）了，不行了，我要去卸卸火。」 ；「現在的女大學生都太容易矇了，想不被人玩都難啊。」

▲女大生小倩（化名）捅破包養男的惡行後，反而被脅迫成為客戶輪番玩弄的洩欲工具。（圖／翻攝陝西法制網）

當小倩去質問包養男時，包養男語帶嘲諷的表示，「你真的以為我會喜歡你嗎，別做夢了，我不過是想嚐一下女大學生是什麼味道，不想被那些朋友取笑罷了。」更誇張的是，包養男不僅沒有道歉，反而威脅小倩去陪他的客戶。

迫於無奈下，小倩在接下來的4年裡，徹底淪為一群老男人的玩物，只要他們有需要，她就得隨時隨地趕到。而小倩只能在這種噩夢般的日子煎熬下去，直到他們找到新歡，然後將她像垃圾一樣丟掉。