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男按摩師喊「好緊…想聽妳叫」　她崩潰1小時！網見店長回應更火了

▲▼男按摩師「我想聽你叫」（圖／翻攝Dcard）

▲原PO當晚回家，發現小腿瘀青！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

「我在足湯館被性騷擾！」一名女大生抱怨，日前與一位女同學和男同學去按摩，結果根本遇到變態男按摩師，按到肩頸時，對方頻頻強調「妳好緊」，當下原PO還自我催眠多想了，殊不知按到腳底時，按摩師拼命使力，還喊話「我想聽妳叫」，嚇得原PO直呼好害怕。事後店長道歉，但網友看完內容後拳頭又更硬了。

一名新竹女大生在12月1日，與另兩名同學去足湯館按摩，卻遇到不舒服經歷，她在《Dcard》緩緩道來，該店在Google頗受好評，三人都選了選擇749元方案，包括肩頸按摩10分鐘與腳底按摩50分鐘，而原PO被分配到的是一位男師傅，「原本想要按摩放鬆一下，結果根本惡夢一場！」

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原PO透露，一開始按肩膀時，男師傅就頻頻表示「妳很緊欸，妳知道妳很緊嗎，放鬆」，當時原PO就對這幾句話感到不舒服，卻又一邊說服自己是多想了。

換按摩腳底時，原PO說，「（男師傅）好像一直很希望，按到我們表現出很痛的樣子」，甚至還講奇怪的話，「因為他前面講話，我都一直讓我覺得很不舒服，所以我就一直強迫自己看IG影片，在心裡大聲唱歌，不要聽到他的聲音。」更傻眼的是，男師傅還慫恿同事按大力一些，表示「要讓他們痛到叫出來！」

原PO直言，本身屬於不怕痛的體質，所以全程都沒吭聲，怎料下秒男師傅卻當眾表示「我想聽妳叫...」當下，原PO整個傻掉當機，「噁爆了超想吐真的超想吐，但我無法做出任何反應，只是一直感到很害怕 ，完全不知道要說什麼...那1個小時，真的是我人生最煎熬的1個小時。」

返家後當晚，原PO發現小腿出現嚴重瘀青，顯見當時男師傅按得又多用力。事後，原PO決定硬起在評論上客訴，「非常不舒服的體驗，1.按摩師言語性騷擾、2.按完嚴重瘀青，非常不建議大家來。」

▲▼男按摩師「我想聽你叫」（圖／翻攝Dcard）

▲店長道歉文反讓網友更怒了！（圖／翻攝Dcard）

對此，店長在底下神邏輯回應，「聽到你們開心聊天，當時覺得你們應該很滿意老師的服務...性騷擾是嚴厲的指控，我非常重視立即調監視器，導致我無法正常入眠，看時間與妳約定早上九點還有四個多小時，很重視與妳的約定，於是追起『華燈初上』，等待九點到來。」

店長又接著表示，因自己不慎睡著，起床後趕緊致電，又發現原PO手機關機中，「我沒能9點即時致電給您，是我的錯向您道歉。」

底下網友看完神扯道歉回應後，紛紛怒火中燒，「這是什麼爛回覆，一星給我下去倒閉」、「都知道性騷擾是很嚴厲的指控，還有辦法打這麼多廢話？」、「真的廢話！沒人想知道他追什麼劇啊」、「這有回跟沒回一樣」。

原PO也更新補充，該事件已落幕，「剛剛已跟店長通過電話，有接收到店長的道歉，至於如何處理那位按摩師，他們店內會再開會討論，留言我都有看，謝謝關心我的人！」

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女大生按摩師瘀青男師傅足湯館

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