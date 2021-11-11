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「6種手相」天生財運旺！錢財紋清晰粗直...一生不需為錢發愁

▲▼手掌,錢,財運。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲6種手相擁有天生好財運。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

人人都希望口袋滿滿、生活不虞匱乏，但所謂時也、命也，有些人雖然努力賺錢，卻還是感覺入不敷出，而有些人天生就是擁有好財運，這之中的差異有時可從手相中可以看出玄機。運勢命理網站「知命命理」就分析，手掌厚實、手心凹陷、有錢財紋、手中有元寶形狀、手型細長、手掌顏色紅潤這6種手相天生就有好財運，從來不缺錢花。

1.手掌比較厚實的人

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手掌厚實的人財運豐厚，一般都有一定的經濟實力，屬於很有家底的人，他們在生活中，收入也高，常常不缺錢花，一生不需要錢發愁。

2.手掌中心凹陷的人

把手伸開攤平以後，若手中間的手心處有一個明顯的凹陷，也就是說手中間有凹槽，這樣的人很容易賺大錢、有錢花，並且還能有存款。

3.手中多錢財紋

在靠近無名指和小指根部的下面，如果有很多細小的線，這就屬於錢財紋，紋路越多、越清晰，就代表生活中越有錢花、財源不斷，進財渠道多，從不缺錢花。

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▲財運線清晰粗直，代表財源不斷。（圖／翻攝自「知命命理」）

4.手中有元寶形狀的人

所謂的元寶形狀，與梯形接近。手中的紋路如果能組合成一個梯形，並且封閉嚴密，等於手中有財庫，代表著財厚積蓄多，容易有很多的資產，如房子、車子等，屬於不缺錢花的手相之一。

5.整個手型比較細長

手指長，整個手型看起來就會比較細長。這類人不需要做體力活，往往從事收入高又輕鬆的職業，而且他們喜歡享受生活，為了讓自己不缺錢花，他們會去了解新知識、想辦法賺更多錢，這類人就屬於收入多，花得也多。

6.手掌顏色紅潤的人

伸開手掌，如果手掌蒼白、發硬，代表勞累辛苦，錢財比較吃緊，如果是白嫩的手掌中有幾分紅潤，就屬於有福的手相，他們往往不需要太大的努力，能漸漸變得富有。

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