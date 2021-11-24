錢財都漏光！　命理師揭「居家5禁忌」：財神爺會被嚇跑

▲居家有五大漏財風水，會把財神爺嚇走。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者丁玟華／綜合報導

所謂「三分天註定，七分靠打拚」，雖然努力就會有成功的機會，但如果誤踩「風水禁忌」，恐怕會影響自身運勢。命理師艾菲爾即在臉書分享5大居家漏財風水，提醒民眾注意，以免誤犯漏財。

1、 廚具或餐具缺角請換新

家中的鍋碗瓢盆就像是納財的工具，若出現破損、裂痕、缺角，及代表破財、漏財的運勢。因此平常使用時要更加留心，有破損要盡快更換。

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2、 床上和地上凌亂要整理

床是每天舒緩疲憊的地方，而地板每天都在行走，如果在家沒辦法好好走路，在運勢上也會大打折扣，對財運、事業運甚至是桃花運，影響都是非常大的。因此若床上與地板髒亂，會讓氣場變濁，影響居住者的運勢，建議平時就要保持整潔，心情也會變得比較愉快。

▲床上若擺放太多物品，將會造成氣場變濁。（示意圖／pexels）

3、 大門面對樓梯可擺放盆栽

家中大門若是正對著向上的樓梯，稱為「牽牛煞」，就像硬牽著一頭牛走，做人做事都辛苦，也容易徒勞無功；相反的，大門正對著向下的樓梯，則會漏財，錢財會跟著樓梯一路向下滑。這時可以在門口擺放綠色植物，有助於增強屋內生氣，改善周邊氣場。

4、 玄關鏡要移除

很多人會在玄關擺放一面鏡子，方便出門整理儀容，但開門見鏡，對招財風水而言，反而會將財氣反射出去，導致漏財運勢。建議將鏡子移除，或是蓋上一層不透光的布，就可以化解。

5、 鋼製大門別反光

大門是財神爺光臨的第一站，如果家中大門使用的是會反光的不銹鋼材質，就算財神爺來到，也會被反射嚇跑。建議將門換掉，或是貼上裝飾貼紙，也能在門前放黑、藍色系的地墊，不銹鋼大門為金，黑藍色為水，能幫助形成「金水相生」，招財又聚氣。