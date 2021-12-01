男人有「這5種面相」千萬別嫁！　有暴力傾向又沒出息

▲是否有暴力傾向，有時可透過面相看出端倪。（示意圖／達志影像）

實習記者丁玟華／綜合報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，導致臉、頭部、四肢多處挫傷，而林秉樞被挖出正在攻讀政大博士班，甚至被網友封為「外貌PR值90以上」的高學歷帥男，沒想到竟是一個恐怖情人。究竟要如何辨別恐怖情人，以命理角來說，面相可看出一個人的性格及運勢。

根據運勢命理網站「傳統相學」指出，若男人的眼睛血絲過多、鼻樑明顯、眉毛帶箭、鼻相過弱、顴骨不明顯，有這些特徵的人，性格容易衝動、難成大事，又有暴力傾向，如果遇到必須敬而遠之。

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1. 雙眼血絲多

雙眼血絲多，整天就像沒睡醒一樣，在大多數的情況下，擁有這種面相的人，往往脾氣性格較為粗暴，常常因為一點小事大發脾氣，不懂的控制自己的情緒，讓家人備感壓力，嚴重還會影響到孩子的脾氣。

2. 鼻樑明顯

在面相學中，若一個人的鼻樑骨突出的較明顯，鼻樑高低不一，擁有此面相的人，天生的脾氣性格較為粗暴、倔強，凡事會以自我為中心，不愛聽取別人的意見，所以造成事業方面一旦失敗就會全盤皆輸，嚴重影響身旁人的運氣，不適合結婚，也不適合做朋友。

3. 眉毛帶箭

眉毛帶箭指的是眉頭長得過於粗硬，整個眉毛都是豎著長，擁有這種眉型的人，脾氣較為粗暴，自身的能力不足，也容易衝動行事，一點不如意的地方會發脾氣，尤其在外受了氣，回家就會大發雷霆，所以這樣的人，並不適合結婚。

4. 鼻相過弱

鼻子位於面部的中間位置，代表中年運勢與財運等，若男人的鼻子長得過於扁塌沒有氣勢，在外的性格較為懦弱，做的也都是些出苦力的工作，越是沒有本事的人，在外受氣不敢反擊，回家的脾氣也就會越大，生活也越過越窮。

5. 顴骨不明顯

男人的顴骨若長的不明顯，臉型給人一種沒氣勢的感覺，這樣的人個性膽小懦弱，常因為一點小事情被人算計，辛苦奔波一輩子，最後落得一無所有。