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移民署感恩節音樂會 　「感恩、多元文化融合」為主軸

▲▼感恩有您！ 移民署舉辦感恩節音樂會與新住民共度佳節。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼移民署舉辦感恩節音樂會與新住民共度佳節。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

感恩節即將到來，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市東區興仁社區發展協會（新住民關懷據點），以「感恩、多元文化融合」為活動主軸，共同舉辦了一場溫馨又熱鬧的感恩節音樂會，邀請就讀於中山大學音樂系的新住民子女鄭楚虹運用多種樂器演奏「感恩的心」及「女人香」等知名樂曲，感恩新住民朋友為臺灣注入多元文化及對社會的付出與貢獻，一同共度歡樂佳節。


活動首先由媽媽來自大陸的新二代鄭楚虹帶著其他小朋友用鋼琴及小提琴共同演奏《感恩的心》，透過悠揚琴聲表達心裡滿滿的感激，感謝在她考上中山大學音樂系過程，一路陪伴幫助她的人，尤其是媽媽王婉藝辛苦的接送及陪伴。接著她換上小提琴，獨自演奏《女人香》，這是她最愛的曲目，精彩的演出讓現場的大人、小孩都陶醉在樂聲中。現場還有來自大陸的新住民姐妹周朝芬，她的女兒洪姍妤現就讀嘉義高工一年級，也參與這次的音樂表演，她說，小時候因為家中經濟匱乏，沒機會學鋼琴，由於十分喜愛鋼琴的療癒音色，因此有了女兒之後便傾注資源栽培她彈琴，今日聽她演奏《大魚》，也算替自己一圓鋼琴夢。

▲▼感恩有您！ 移民署舉辦感恩節音樂會與新住民共度佳節。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄭楚虹與媽媽王婉藝（右）合影，媽媽看到女兒的表演很是感動。

其次由來自秘魯的齊藤孝貴分享外國人如何過感恩節，她表示，感恩節是家人團聚、親友同歡樂共享火雞大餐的溫馨時刻，吃完大餐大家會一起玩些傳統遊戲，例如南瓜賽跑，氣氛就像臺灣的過年一般熱鬧。她還說，在感恩節期間大家更喜歡「Black Friday黑色星期五」，因為這時候的商品大多比平時便宜，正是大買特買的最佳時機。除了分享感恩節的歷史背景以外，齊藤孝貴還精心準備傳統火雞大餐，與新住民朋友及小孩們分享，現場氣氛溫馨幸福。
嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，因應感恩節的即將到來，舉辦這樣一場別出心裁的音樂會，將來自不同國家的新住民朋友們串在一起，希望透過音樂及美食的分享，讓新住民朋友瞭解彼此國家的文化，顯得今年的感恩節特別不一樣。

▲▼感恩有您！ 移民署舉辦感恩節音樂會與新住民共度佳節。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義高工一年級的洪姍妤演奏《大魚》。


此外，因應數位時代潮流，為協助新住民提升就業技能，移民署持續不斷的推動「新住民數位應用資訊計畫」，提供免費資訊課程，希望新住民朋友能多多利用，相關資訊可參考官方網站「新住民數位資訊e網」（https://nit.immigration.gov.tw）或撥打課程免付費專線：0800-005-788。
 

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