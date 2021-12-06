吃粥遇陌生姐搭話！下秒霸氣買單「加送烏魚子」　網羨：不想努力了

▲女大生用餐遇到陌生大姐姐請客。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

因應原物料、運輸及營運等成本漲價，近日民生物資及餐飲業也紛紛喊漲，讓不少小資族叫苦連天。不過，一名女大生近日和友人到某間粥品店用餐，期間遇到一位陌生大姐姐，對方先是向她們噓寒問暖，接著霸氣說「今天姐姐開心，這餐我來買單！」甚至招待2人一盤烏魚子，讓她忍不住驚嘆「真的是有錢人」。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「今天一如往常跟室友一起出去吃晚餐，先不說店名（就是一間用料實在的粥品店，然後稍微有點小貴），我們點了最便宜的＄90。」2人吃到一半時，一位打扮、妝容都相當精緻的中年女性走進店裡，「似乎聽到老闆叫她什麼『董』的，我也沒多想，可能是這間店的熟客吧」。

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過了一陣子，陌生女子突然向原PO搭話，「問我們是住這附近嗎？還問說好不好吃？我們就回答：對，第一次來，很好吃。她說她是老闆的朋友，讓我們以後常來吃。接下來，最令我震驚的一句『今天姐姐開心，這餐我來買單！』我跟室友瞬間問號，但我突然想到，不對啊！我們已經買單了」。

女網友表示，自己原本以為對方會就此放棄，「結果她走到櫃檯，跟老闆說請他退錢給我們，還有另外一桌的客人（當時店裡加我們總共四個客人）。這麼突然被請客，我們只好連忙道謝，她最後還送我們一盤烏魚子。沒想到人生第一次吃到烏魚子竟然是這種情況，謝謝姐姐讓我們體驗到這麼高級的食物。」

貼文提到，原PO和室友離開時，發現霸氣大姐姐似乎點了一隻波士頓龍蝦，超大手筆讓她不禁驚嘆「真的是有錢人啊！」文章引發熱議，不少網友羨慕直呼「不想努力了，求那個姐姐養我」、「姐姐我不用餐餐烏魚子，只求溫飽就好」、「感覺是股東，剛好進來吃飯，順便問顧客感受，原po運氣好」。

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