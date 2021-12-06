嫦娥的廣寒宮？太空探測車在月球背面驚見「神祕小屋」

▲中國的月球探測車在月球背面找到可疑的「神秘小屋」。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

雖然美國早在1972年就完成首次載人登月任務，但截至目前為止，對於月球的探索並未停止。而日前傳出，中國於2019年所發射的太空探測車「玉兔二號」，在月球的背面發現詭異的方形物體，遠遠看起來就像是一座小屋。而不少網友看到這個消息後，腦洞大開的認為「該不會找到嫦娥的廣寒宮了吧？」

綜合外媒報導指出，中國所發射的太空探測車「玉兔二號」，於2019年1月3日在月球背面成功著陸，目前已經有工作2年10個月之久，已經超過設計時推估的工作壽命11.6倍，是目前人類史上工作壽命最長的月球探測車。而在10月29日當天，玉兔二號在爬上一個陡坡後，竟然在前方80公尺的地方，發現神秘的「方形物體」，遠遠看起來就好像是一個形狀特異的屋子。

消息曝光後，引起不少網友的熱烈討論，甚至有人認為「是不是發現了嫦娥的廣寒宮」。但中國國家航天局（CNSA）在報告中表示「對這種形狀的一個可能解釋是，一塊被撞擊事件挖掘出來的巨石。我們的空間將該物體稱為“神秘小屋”，但這只是一個佔位符名稱，而不是準確的描述」。

或許會有人認為「距離80公尺而已，走過去看清楚不就好了？」但實際上，玉兔二號為了適應月球上「月夜無光照」與「極端低溫」等情形，是採取「月晝工作、月夜休眠」的工作模式。月球自轉1圈大約是地球上1個月的時間，其中被稱呼為月晝的日子大約是14天，而在這個時間中，玉兔二號才能憑藉的太陽能驅動自己進行工作。

而且，玉兔二號在每個月晝期間的行駛距離僅有15至30公尺之間，神祕小屋距離玉兔二號有80公尺之遠，推估至少最快也要3個月的時間，要到2022年2月才能一睹神秘小屋的真相。

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