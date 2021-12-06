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10歲女童當大老闆！創辦玩具公司「首月賺進500萬」　媽：過5年退休

年僅10歲的柯蒂斯（Pixie Curtis）已經擁有自己的玩具公司。（圖／翻攝自IG @Pixie Curtis）

▲年僅10歲的柯蒂斯（Pixie Curtis）已經擁有自己的玩具公司。（圖／翻攝自IG @Pixie Curtis）

圖文／CTWANT

你10歲的時候在幹嘛呢？大部人在這年紀最大的樂趣就是看卡通、玩玩具，或是和好朋友到公園玩，不過澳洲一名10歲女童柯蒂斯（Pixie Curtis）的生活卻大不相同，今年5月她與媽媽共同創建玩具事業並獲得巨大成功，頭一個月的營業額就達到20萬美元（約新台幣553萬元），柯蒂斯的媽媽驕傲表示，「如果她想，她可以在15歲時退休」。

綜合外媒報導，仍在上小學的柯蒂斯5月在媽媽羅克西（Roxy）的幫助下，創建了自己的玩具公司「Pixie's Fidgets」，並在開業48小時內，順利將存貨銷售一空；本業為資深公關的母親羅克西表示，Pixie's Fidgets的銷售成績亮眼，第一個月營業額就創下約20萬美元佳績，她驕傲的表示「對我來說，最讓我興奮的是，她（柯蒂斯）在這麼年輕就具備創業精神」。

年僅10歲的柯蒂斯（Pixie Curtis）已經擁有自己的玩具公司。（圖／翻攝自推特）

▲柯蒂斯的媽媽驕傲表示，「如果她想，她可以在15歲時退休」。（圖／翻攝自推特）

事實上，這不是柯蒂斯擁有的第一間公司，當她還是嬰兒時，她的媽媽就已經以她的名字創建了髮飾品牌「Pixie's Bows」，羅克西表示她已為女兒準備好的一切，所以如果女兒願意便可以在15歲時退休，「對我來說最重要的是女兒作為企業家的動力，我已經啟動它，而女兒也確實擁有它，這對我來說是最有價值的部分」。

女兒事業擁有巨大成功，做媽媽的送禮也毫不手軟，今年8月柯蒂斯10歲生日時，羅克西不僅為她舉辦盛大生日派對，還贈送她265英鎊（約新台幣9700元）的名牌人字拖與PRADA手提包，上個月她更分享女兒豪華的聖誕禮物清單，包括一部新手機和價值50英鎊（約新台幣1800元）的抗老除皺霜。

事業成功的柯蒂斯生活也相當優渥。（圖／翻攝自推特）

▲事業成功的柯蒂斯生活也相當優渥。（圖／翻攝自推特）

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