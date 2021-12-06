刷牙手滑！她把「15公分牙刷」整支吞下肚...網嚇壞

▲醫師一看發現會出人命急開刀。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖文／CTWANT

許多人有過不小心把魚刺或是骨頭吃下的經驗，但把整支牙刷吞下肚，聽起來就是件不可思議的事。中國浙江一名黃姓女子某天早上在刷牙時，一個不留神，竟不慎將牙刷吞下肚，趕緊前往醫院就診，最後醫生透過內視鏡，用金屬圈套器將牙刷套住後順利取出。

綜合陸媒報導，在浙江義烏市工作的黃女士平時刷牙一直都有仰頭漱口的習慣，沒想到當天早上刷牙時，一個不留神，細長的牙刷竟「脫手」鑽進了喉嚨，當下她沒有明顯疼痛，前往醫院經消化內科檢查後，就被送進消化內鏡中心。

▲女子虛弱的躺在病床上。（圖／翻攝搜狐新聞）

消化內科主任醫師黎紅光指出，「取出的難度在於牙刷整體是塑膠質地，表面比較光滑，同時由於牙刷又長又直，在取出過程中，通過賁門和咽部時要特別注意小心，避免對食管壁造成進一步的損傷。」且黃女士在誤吞異物後仍繼續進食，因此胃腔內有大量食物殘渣，實際上這樣是非常不可取的，她也提醒民眾，若不慎誤吞、誤吸異物，應立即停止進食，如果異物較小，會影響醫生的視野、判斷和操作。

其實這並非第一起牙刷誤吞事件，先前江蘇泰州一名男子早起刷牙時，疑似因為剛睡醒，意識模糊，不小心把整支牙刷吞下肚；還有一名婦人刷牙正在刷舌苔的時候，老公在旁邊講笑話，結果女子笑的時候不自覺壓低舌根，牙刷整個捅進咽喉；她下意識乾嘔，豈料情況變得更嚴重，牙刷刷頭就這麼被吞進去，進到食道。

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