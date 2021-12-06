跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前在交友軟體上遇到一位女生，原本兩人正常談話，結果話題越聊越開，女方竟自爆，雖然和砲友告白被打槍，但她無所謂，只是不喜歡曖昧不明的關係，更笑說「反正有男友了！」超扯三觀讓他超錯愕，網友們也議論紛紛。

男網友在Dcard發文提到，前幾天配對到一個女生，起初很正常地聊天，後來對方竟吐露，自己有男友了，但還是會在外面偷吃，而且有固定床伴，「現在交友軟體女生怎麼了，希望這位男友...如果你有看到請好好勸說一下。」

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從聊天對話可見，女方直言不諱道，她主動叫砲友另找對象，也明說自己容易膩，加上也有男友了，「但他覺得沒必要找下一個，我是覺得他不會暈船，金牛座太理智。」

▲妹子竟說，男友忙也好，她可以偷偷在外面「吃飽」。（圖／翻攝自Dcard）

在他簡單附和後，女生接著自爆，有和對方告白，但被拒絕了，「至少我也知道沒希望，感情跟性我可以分開，但是我討厭不清不楚、不明不白。」沒想到，她話鋒一轉，笑說「沒關係，反正有男友了，男朋友忙也好，我才可以偷偷外面吃飽。」

對此，網友們搖頭直呼，「你們怎麼都能遇到這麼精彩的啊，我都遇不到欸」、「看臉就知道可以玩的妹紙，這種玩玩就好，難道你放感情了」、「好會喔」、「告白失敗→沒關係，反正有男友了。我看了什麼」；另外，有女生不爽表示，「不要一竿子打翻一船人，她愛玩、沒節操、道德感低落，那是她自己，交友軟體上，還是很多正常女孩在等待正常人出現好嗎？」

而po文也釣出不少老司機，留言叮嚀「小心仙人跳」、「簽！簽！簽本票」、「光看這頭照就知道，大概是詐騙了」、「這個明顯假帳號」、「又到了需要年終獎金的季節」。