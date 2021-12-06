　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前在交友軟體上遇到一位女生，原本兩人正常談話，結果話題越聊越開，女方竟自爆，雖然和砲友告白被打槍，但她無所謂，只是不喜歡曖昧不明的關係，更笑說「反正有男友了！」超扯三觀讓他超錯愕，網友們也議論紛紛。

男網友在Dcard發文提到，前幾天配對到一個女生，起初很正常地聊天，後來對方竟吐露，自己有男友了，但還是會在外面偷吃，而且有固定床伴，「現在交友軟體女生怎麼了，希望這位男友...如果你有看到請好好勸說一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從聊天對話可見，女方直言不諱道，她主動叫砲友另找對象，也明說自己容易膩，加上也有男友了，「但他覺得沒必要找下一個，我是覺得他不會暈船，金牛座太理智。」

▲對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲妹子竟說，男友忙也好，她可以偷偷在外面「吃飽」。（圖／翻攝自Dcard）

在他簡單附和後，女生接著自爆，有和對方告白，但被拒絕了，「至少我也知道沒希望，感情跟性我可以分開，但是我討厭不清不楚、不明不白。」沒想到，她話鋒一轉，笑說「沒關係，反正有男友了，男朋友忙也好，我才可以偷偷外面吃飽。」

對此，網友們搖頭直呼，「你們怎麼都能遇到這麼精彩的啊，我都遇不到欸」、「看臉就知道可以玩的妹紙，這種玩玩就好，難道你放感情了」、「好會喔」、「告白失敗→沒關係，反正有男友了。我看了什麼」；另外，有女生不爽表示，「不要一竿子打翻一船人，她愛玩、沒節操、道德感低落，那是她自己，交友軟體上，還是很多正常女孩在等待正常人出現好嗎？」

而po文也釣出不少老司機，留言叮嚀「小心仙人跳」、「簽！簽！簽本票」、「光看這頭照就知道，大概是詐騙了」、「這個明顯假帳號」、「又到了需要年終獎金的季節」。

►152元就能除腳臭

ET快訊
汽車人氣榜「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業帶iPhon
盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了
女店員遭刁難…21歲壽星持刀狂捅外送員！他肚破腸流慘死
快訊／「台灣唱片封套設計教父」杜達雄癌逝　享壽66歲
最後一刻絕殺對手！　教練嗨到心臟病發身亡
「2022神卡」TOP 5出爐！　消費最高回饋20%
用3年洗碗機「狂列7缺點」滅火　人夫嘆洗完已半夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

LIVE／「車站賣場設接種站」催打效果？陳時中最新說明

台鐵人員細心查檢驚見0.5公分裂縫　斗六至斗南單線通行急修

「3+11我負責」排第二！盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」　必吃食物一次看

不滿被廢照！遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家

學長出事啦！不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」嚇掉手機

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　網軍藏交通部？王國材回應了

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

LIVE／「車站賣場設接種站」催打效果？陳時中最新說明

台鐵人員細心查檢驚見0.5公分裂縫　斗六至斗南單線通行急修

「3+11我負責」排第二！盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」　必吃食物一次看

不滿被廢照！遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家

學長出事啦！不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」嚇掉手機

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　網軍藏交通部？王國材回應了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了

為比特犬案請願不譴責　動團「一人一信寄縣長」：改寫牠命運

凱基投顧：台股2022年高點落在Q1　看好九大類股

台股高低震盪178點！航海王撐盤　指數小跌8點收17688

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

大聯盟隔26年封館官網全換空白照　美媒也惡搞精華影片

立委批台中電廠工程成「顏家提款機」　台電董座：均公開對外招標

渣男慾女自曝性過往！首晚換伴激吻、第二晚「純手工」愛撫

95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事

CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

生活熱門新聞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

好市多員工賣場帶頭打麻將　客人搶上桌

財富無憂妻子卻不生　人夫罵自私

4萬人領2000元現金好過年　這公所又要發大紅包

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」QQ

軍校生等火車　立正30分鐘站超挺

更多熱門

相關新聞

她2年狂換33男友　驚人紀錄曝光

她2年狂換33男友　驚人紀錄曝光

國外一名女子外傳在2年內交了33名男友，男友年齡從14歲至25歲不等甚至還可以在同一個晚上與2名男子確認戀愛關係。如今她的戀愛紀錄簿也流出，可見所有在一起和分手的時間，都被完整寫下來。

高中兒子交大10歲女友　半年轉走爸媽400萬送她

高中兒子交大10歲女友　半年轉走爸媽400萬送她

請生理假遭店長罵「沒責任心」：乾脆當米蟲

請生理假遭店長罵「沒責任心」：乾脆當米蟲

綠帽尪po「妻偷吃性愛片」慘吃牢飯

綠帽尪po「妻偷吃性愛片」慘吃牢飯

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

關鍵字：

砲友交友軟體男友劈腿渣女告白老司機Dcard

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面