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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏家招待所今卸下門牌！　顏寬恒親曝這一天拆除違建

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲施工人員今日拆除大門門牌。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第二選區選戰白熱化，國民黨籍參選人顏寬恒遭爆在南屯區楓樹里817地號公共設施保留地上蓋了豪華招待所，其中高達500平方公尺是違建，遭都發局開出通知書要求自行拆除，3日該處違建牆上已噴上大大的「拆」字，並拉上封鎖線，但未正式動工；施工人員6日前往現場簡單拆卸水電、大門門牌，但未有進一步動作，顏寬恒今日上午受訪表示，違建應該明天就會拆除，會再通知大家。

顏寬恒家族被檢舉在南屯區楓樹里817地號公共設施保留地上蓋了違建的豪華招待所，違建面積大約500平方公尺，台中市政府上月已開出通知書，限期14天內，也就是12月13日前要自行拆除，否則市府將會安排拆除時間。對此，顏寬恆強調，一切按照法律規範，家人已也聯絡工班，確認必須拆除的範圍。

上週五記者到場察看，招待所圍牆、大門皆已拉上封鎖線，並噴上紅色的「拆」字；今日有水電工人到場拆除水電設備和門牌，但未見有更多施工人員進一步拆除違建。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲上週五招待所圍牆、大門皆已拉上封鎖線，並噴上紅色的「拆」字 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲門牌今日遭拆除。（圖／民眾提供）

對此，顏寬恒表示，一切依法行政。他也聲明，「違章固然不對就按照法律規範拆除，公保地的爭議不是大聲就贏，公保地的誰輸誰贏、誰對誰錯，這個部份不是大聲就贏，還是有事情的真理」，應該明天就會拆除，會再通知媒體。

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