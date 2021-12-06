柯建銘痛批立院司委會專案報告違憲　「這是為顏寬恒公然施壓」

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院司法及法制委員會今（6日）將邀請法務部部長、調查局局長、最高檢察署檢察總長等官員就司法雙標、公投政治偵辦爭議等進行專題報告。立法院民進黨團總召柯建銘表示，中二選區最近檢調查賄，顏寬恒陣營卻操作為「警察國家復辟」，該專案報告一看就是為調查中個案在立法院施壓，柯批評，「以後立法委員就可公然指揮介入調查中的司法個案？」

司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭今邀請法務部部長、調查局局長、廉政署署長、最高檢察署檢察總長、臺灣臺中地方檢察署檢察長、內政部部長、內政部警政署署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主任委員就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢。

柯建銘指出，該專案報告一看就是為中二選區最近檢調查賄，顏寬恒陣營卻操作為「警察國家復辟」、「國家濫權」、「政治偵防」，公然為調查中個案在立法院施壓，要負責查賄的調查局局長、檢察總長、台高檢檢察長、台中檢署檢察長及無關的中選會主委來委員會報告。

柯建銘表示，用自創的「公投政治偵辦爭議」，藉勢藉端介入查賄個案，公然操作政治，那麼以後立法委員就可公然指揮介入調查中的司法個案？徹底違反「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」。

柯建銘指出，這兩案分別於1996年5月及2004年9月提出釋憲，自己正好是「司法院釋字461解釋」的共同聲請人，「司法院釋字585解釋」的領銜聲請人。

根據釋字461的解釋，參謀總長為預算案或法律案需來立法院備詢，但依法獨立行使職權，如法官、考試委員、監察委員、及不受外部干涉之檢察官、公平會委員，不用來備詢。

當初319槍擊案，立法院通過了「真相調查委員會條例」，但根據大法官對釋字585的解釋，凡國家機關獨立行使職權受憲法保障者，非立法院所得以調查之範圍，而解釋「真相調查委員會條例」違憲。

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對於葉毓蘭安排的議程，柯建銘表示，除上開兩解釋文，檢察體系又屬廣義的司法機關，稟權力分立原則，立委自不得逾越憲法63條所定之立委職權，為司法調查中個案質詢，道理至明，「那請問葉毓蘭召委明天的委員會如何開？大概只能散會擇期再開吧！不要為了挺顏而害顏。」