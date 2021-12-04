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顏寬恒大肚後援會成立　怒批司法雙標綠色恐怖蔓延

▲顏寬恒大肚後援會成立，「他」爆驚句「綠民代太多同性戀都囂張起來了」。（圖／民眾提供）

▲顏寬恒大肚後援會成立，針對炒米粉事件，怒批綠色恐怖已經蔓延。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區立委補選明年登場，國民黨立委候選人顏寬恒今日成立大肚後援會，違建、炒米粉案風波不斷延燒，顏寬恒不滿地說，為何法律規定無一致性！兩個陣營一個大張旗鼓，2000場場次場場都辦，另一陣營依規定辦活動，卻被3點偵訊、疲勞轟炸及誘導式問話，造成支持者心生恐懼，「還沒辦的，接到關切電話，已經辦的也接到關心電話，這種綠色恐怖已經蔓延開來，所有人都感受到了！」

▲顏寬恒大肚後援會成立，「他」爆驚句「綠民代太多同性戀都囂張起來了」。（圖／民眾提供）

▲顏寬恒大肚後援會成立，「他」爆驚句「綠民代太多同性戀都囂張起來了」。（圖／民眾提供）

顏寬恒今日成立大肚區後援會，在地許多民眾前往支持，一同出席上台發言的大肚農會理事長趙秋森，語出驚人地表示，自己的朋友小孩是同性戀，曾經穿三點式內褲（比基尼）去凱達格蘭大道抗議，台灣的風氣都變了，同性戀都「搖擺」（台語：囂張）起來了，這是誰支持他的，我們要討論的是立委選舉，就是民進黨立委太多了，讓現場民眾傻眼。

對於接下來是否會取消炒米粉活動，顏寬恒表示，這些都是支持者自發性活動，都尊重，他也會跟跑婚喪喜慶一樣，不管有無邀請，每一場都會去，但也坦言傳聞跟現狀已讓不少人受到驚嚇。

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