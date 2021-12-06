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社會 社會焦點 保障人權

軍妻就醫發現優惠沒了　揪出老公偷偷退伍還養小三

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄一名女子發現老公偷偷退伍還養小三。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓女子去年10月到軍醫院就醫時，被告知已經沒有軍眷的優惠，一問才發現老公張姓男子已經在4個月前偷偷退伍，但仍只有每個星期五才返家，佯裝還在服役，蔡女請徵信社調查，發現張男早已另結新歡，兩人不但一同進出旅館還上演恩愛餵食秀，蔡女怒告兩人求償50萬元，法院審理後，判賠10萬元，可上訴。

判決指出，蔡女與張男2013年結婚，由於張男是職業軍人，只有每周五才返回住家，周日又回營區，由於蔡女是軍眷，在國軍醫院一直享有看病優惠，去年10月她因病到醫院就診時，被告知已無軍眷身分。

蔡女馬上詢問丈夫究竟怎麼回事？張男才坦承在當年6月（4個月前）就已經退伍，蔡女追問既然已經退伍，為何每周還是周末才回家？張男沒有正面回應，蔡女覺得應該「外面有人」，決定請徵信社跟監張男查個清楚。

蔡女發現張男在退休後的平日與張姓小三同居，今年1月他和小三到旅館開房間，隔兩天又共同出遊，一起在餐廳裡面比鄰而座，打鬧、聊天，上演親密餵食秀，決定怒告兩人提告求償50萬元。

張男和小三被告後神隱，不僅從未出庭，也未提出書狀作任何聲明與陳述，高雄簡易庭審理後依蔡女所提事證，認定兩人互動方式已逾越一般社會一般通念所能仍容忍範圍，判決張男與小三須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

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