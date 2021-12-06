堂妹被射後不理幫出面　莽男談判拉玩具槍滑套嚇對方下場曝

▲男子談判時拉玩具槍的滑套恐嚇對方。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子遭唐姓男友射後不理導致未婚懷孕，王女的陳姓堂哥陪著王父去找唐姓男友、唐父談判，雙方交涉過程中，陳男不但逼唐男下跪，持玩具槍拉滑套恐嚇，還打傷唐男，警方獲報偵辦依恐嚇、傷害罪法辦，高雄地院審理後，刑事部分判陳男拘役115天、王父3月徒刑，民事部分則需賠償3萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，陳男的王姓堂妹是在2018年9月間未婚懷孕，王父懷疑孩子是唐姓男友的，後來王女由家人陪同到婦產科檢查，唐男也和父母一起到診所，雙方首度進行協商，王父不滿唐男不承認是肚裡孩子的父親，怒逼唐下跪罵他是垃圾，陳男也以「你到底要不要跪，還是要我將你押走，我車上有東西，你要不要看看」等語，硬逼唐男下跪，還打了唐男一巴掌，雙方不歡而散。

1個月後，雙方再次約到某家廟內討論孩子問題，過程中陳男拿出1把黑色模型槍，作勢拉動滑套，嚇壞唐父心生畏懼，被害人事後報案遭人恐嚇，陳男和王父都否認打人，但事後仍被警方依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。

法院審理認定被告陳、王2人都有動手，分別判決陳男115天拘役、王父3個月，均可易科罰金，唐父對兩人提出民事求償10萬元，法官認為陳男的玩具槍雖驗出無殺傷力，但認為唐父已遭受驚嚇精神損害，審酌陳男的收入後，判賠3萬元，全案可上訴。

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