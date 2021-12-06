全台最大！可容納15,000席　青埔「桃園陽光劇場」要開幕啦　

▲位於青埔領航北路上的「桃園陽光劇場」是全台戶外規模最大的流行音樂多功能園區。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔特區內、號稱全台戶外規模最大、可容納1萬5,000席的流行音樂多功能園區「桃園陽光劇場」，即將開幕。市府除推出AMAZING SUNLIGHT系列活動，並於12月25- 26日舉辦陽光劇場開幕演唱會，首日由AKB48 Team TP與日本國民天團AKB48成員國際連線；桑布伊、董事長樂團、黃子軒與山平快、第二代馬蘭吟唱隊，以多元族群融合傳達台灣流行音樂多樣貌。

另外，金曲歌手YELLOW黃宣、孫盛希連袂EeLin伊林名模，亦於開幕演唱會，藉由流行音樂與時尚，跳脫以往舊有的表演模式，創造聽覺與視覺完美結合。

市府文化局指出，「桃園陽光劇場」於今年6月竣工，配合「桃園陽光劇場」開幕，推出AMAZING SUNLIGHT桃園陽光劇場開幕系列活動：結合人才培育、鼓勵創作的桃園鐵玫瑰熱音賞、以電音嘻哈、原創搖滾為主題的鐵玫瑰音樂節、融合多元展演的開幕演唱會。

桃園鐵玫瑰熱音賞自2012年度舉辦至今，每年都在桃園展演中心舉行，今年

配合「桃園陽光劇場」市府推出AMAZING SUNLIGHT開幕系列活動，活動移師「桃園陽光劇場」舉行，邀請蔡健雅、林宥嘉、老王樂隊、美秀集團等人氣歌手及樂團，於12月18至19日接力嗨唱，並與新竹東風音樂祭連動，全台首次最遠距離異地共演將於19日鐵玫瑰音樂節精彩演出。