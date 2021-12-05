踹飛6歲繼子7次！彰化渣男坦承動手　辯「他不乖不聽話」

▲粘男到地檢署複訊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，一段踹飛繼子7次影片曝光後引公憤。彰化縣警方4日晚間在台中將男拘提到案，被依傷害、妨害自由等罪嫌移送到彰化地檢署偵辦，稍早粘男被押到地檢署複訊時，全程不發一語。據悉，粘男雖然坦承有動手，但對施暴過程避重就輕。

粘男長期對王女與繼子施暴長達2年，在網紅正義哥徐奕協助下，整件案情曝光後，才知道粘男施暴過程令人髮指，粘男不僅常毆打母子兩人，更曾經逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」而6歲男童遭粘男踹飛7次影片在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，粘男惡行讓網友激憤不已。

▲王女母子在警方陪同下到地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

事件爆發後，鹿港警分局指出，虐童影片是發生在今年3月間，王女於7月29日報警時，提告家暴、傷害、妨害自由及毀損物品等罪嫌，也沒有提到兒子被暴打的相關資料， 3日晚間男童母親再度向警方報案，分局在4日夜間將粘男帶回警詢。

據王女透露，粘男平日居無定所，也不去工作，父母親離世後與大伯居住，但大伯對王女及小孩疼愛有加，老人家得知粘男打妻兒後，數度當和事佬，但粘男總是不聽勸，後來搬離家在外租屋，粘男還用王女的名字貸款買機車，甚至要她開口去向友人借錢，金額從數千元到萬元不等，沒借到錢就等著與兒子被挨打，這樣的日子整整過了2年。

彰化縣府社會處依相關證據及「兒童及少年福利與權益保障法」，以主管機關的名義，向地檢署提起獨立告訴，對於繼父不當對待兒少致有嚴重傷害進行提告。粘男在警詢中有坦承動手，但說是兒子不乖不聽話，與王姓前妻在爭吵過程中，是不小心動手打了她，一直避重就輕對案情交代不清，目前檢方正在偵訊釐清案情。