修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

▲男子修理冷氣到一半，發現隔壁人妻在偷情。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充陳姓男子10月某天在家中陽台維修冷氣時，意外發現住隔壁的人妻與一名陌生男人偷情，立刻用手機偷拍下來，並於隔天用偷拍影片威脅人妻每周必須與他做愛2次。人妻擔心身敗名裂只好順從陳男，但對方卻逐漸將做愛次數增加至每周5次，人妻最終受不了，向老公坦承一切，沒想到慘遭毆打，並面臨離婚。

根據陸媒報導，陳男當天發現家中的冷氣壞了，爬到陽台上自行維修，沒想到修到一半，竟看見住在隔壁的人妻與一名男人在做愛，而且男的明顯不是人妻的老公。

陳男隨即拿出手機，將兩人做愛的過程偷偷拍攝下來，並於隔天找到人妻，將部分偷拍的影片及照片傳給對方。人妻見狀之後相當緊張，馬上表示願意支付2萬元（約8.7萬元新台幣）封口費，希望陳男刪除所有影片及照片。

不過，陳男卻說，他「不要錢，只要人」，要求人妻與他每周做愛2次，才願意保守秘密。人妻擔心身敗名裂，只好答應了陳男，兩人也在此後多次發生性關係。

令人妻沒想到的是，陳男竟食髓知味，要求越來越過分，將做愛次數從每周2次增加到每周5次。人妻最終忍受不了，主動向老公坦白了一切真相，結果遭到老公痛毆，還面臨離婚。

人妻為了不離婚，苦苦哀求老公原諒，表示自己以後會改過自新，並主動提出，她會配合老公玩一場「仙人跳」，向陳男索取10萬元（約43.5萬元新台幣）來補償老公，老公才終於同意。

隔天，人妻邀請陳男來家中，如平常準備發生性關係時，人妻的老公突然回到家中，當場抓姦在床。人妻於是表示，這件事情不能鬧大，更不能公開，勸陳男「私了」，付10萬元給她老公。

陳男一開始只想付5萬元，但人妻的老公馬上拒絕，說現在馬上就去跟陳男的妻子、父母說這件事情，讓他身敗名裂。陳男害怕家人知道，只好答應兩人，當場轉帳10萬元。

但事情最終還是敗露了，陳男的妻子一個多月後發現家裡從款少了10萬元，追問陳男，陳男於是謊稱，他拿快遞去隔壁人妻家時，被對方的老公以「抓姦」為由敲詐了10萬元。

陳男的妻子於是報了警，警方一查之後，很快清楚了整件事情的來龍去脈，將陳男、人妻、人妻的老公3人全部刑事拘留。