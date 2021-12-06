　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

▲▼修冷氣發現隔壁人妻偷情！他馬上偷拍「逼當性奴」每周獻身5次。（圖／翻攝微博）

▲男子修理冷氣到一半，發現隔壁人妻在偷情。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充陳姓男子10月某天在家中陽台維修冷氣時，意外發現住隔壁的人妻與一名陌生男人偷情，立刻用手機偷拍下來，並於隔天用偷拍影片威脅人妻每周必須與他做愛2次。人妻擔心身敗名裂只好順從陳男，但對方卻逐漸將做愛次數增加至每周5次，人妻最終受不了，向老公坦承一切，沒想到慘遭毆打，並面臨離婚。

根據陸媒報導，陳男當天發現家中的冷氣壞了，爬到陽台上自行維修，沒想到修到一半，竟看見住在隔壁的人妻與一名男人在做愛，而且男的明顯不是人妻的老公。

陳男隨即拿出手機，將兩人做愛的過程偷偷拍攝下來，並於隔天找到人妻，將部分偷拍的影片及照片傳給對方。人妻見狀之後相當緊張，馬上表示願意支付2萬元（約8.7萬元新台幣）封口費，希望陳男刪除所有影片及照片。

不過，陳男卻說，他「不要錢，只要人」，要求人妻與他每周做愛2次，才願意保守秘密。人妻擔心身敗名裂，只好答應了陳男，兩人也在此後多次發生性關係。

令人妻沒想到的是，陳男竟食髓知味，要求越來越過分，將做愛次數從每周2次增加到每周5次。人妻最終忍受不了，主動向老公坦白了一切真相，結果遭到老公痛毆，還面臨離婚。

▲▼修冷氣發現隔壁人妻偷情！他馬上偷拍「逼當性奴」每周獻身5次。（圖／翻攝微博）

人妻為了不離婚，苦苦哀求老公原諒，表示自己以後會改過自新，並主動提出，她會配合老公玩一場「仙人跳」，向陳男索取10萬元（約43.5萬元新台幣）來補償老公，老公才終於同意。

隔天，人妻邀請陳男來家中，如平常準備發生性關係時，人妻的老公突然回到家中，當場抓姦在床。人妻於是表示，這件事情不能鬧大，更不能公開，勸陳男「私了」，付10萬元給她老公。

陳男一開始只想付5萬元，但人妻的老公馬上拒絕，說現在馬上就去跟陳男的妻子、父母說這件事情，讓他身敗名裂。陳男害怕家人知道，只好答應兩人，當場轉帳10萬元。

但事情最終還是敗露了，陳男的妻子一個多月後發現家裡從款少了10萬元，追問陳男，陳男於是謊稱，他拿快遞去隔壁人妻家時，被對方的老公以「抓姦」為由敲詐了10萬元。

陳男的妻子於是報了警，警方一查之後，很快清楚了整件事情的來龍去脈，將陳男、人妻、人妻的老公3人全部刑事拘留。

▲▼修冷氣發現隔壁人妻偷情！他馬上偷拍「逼當性奴」每周獻身5次。（圖／翻攝微博）

►152元就能除腳臭

ET快訊
LIVE／新證據！　林秉樞疑散布高嘉瑜親密照
快訊／新北21歲男持刀狂砍！酒吧客人臟器外露慘死
快訊／飛行傘遇亂流！　男墜地身亡
快訊／高嘉瑜被打到奄奄一息　律師：逼供片、脅迫書交送檢方
快訊／不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片
家暴男慘了！6歲繼子躲棉被發抖　民眾北上「砸車洩憤」
《華燈》兇手是誰？　林心如「妙答一句」網激動
被公公打到「頭部創傷」：讓妳死！媳婦硬起來告了
6陽光女誤闖露營區　業者「不理13度道歉」火大關門捶車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

爸姓「屎」從小被笑到大…為女兒取名超崩潰　嬤神建議成氣質妹

陸「張吉懷高鐵」首趟列車駛出！　結束湘西不通車歷史

他小紅書App搜索「親子樂園 」　竟被推送未成年私密片

雲南最嚴遛狗令！「狗狗出門必須戴口罩」　官方回應：非防疫口罩

阿里高層大地震　戴珊接替蔣凡「分管淘寶天貓」CFO也換人

大陸今日本土「38+5」　寧波鎮海一家三口檢出核酸陽性

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

爸姓「屎」從小被笑到大…為女兒取名超崩潰　嬤神建議成氣質妹

陸「張吉懷高鐵」首趟列車駛出！　結束湘西不通車歷史

他小紅書App搜索「親子樂園 」　竟被推送未成年私密片

雲南最嚴遛狗令！「狗狗出門必須戴口罩」　官方回應：非防疫口罩

阿里高層大地震　戴珊接替蔣凡「分管淘寶天貓」CFO也換人

大陸今日本土「38+5」　寧波鎮海一家三口檢出核酸陽性

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

美NIH警告1情況再爆新變種　FDA考慮加速「Omicron新版疫苗」審查

黃衣被咬爆「阿嬤蹲地親手縫」　歐告緊張舉手手：這我的時尚欸～

BTS年末缺席各大典禮「宣布放長假」：第一次能跟家人一起度過

「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

大專羽球超級盃8日開打　全大運金牌蘇力揚、男雙未來新秀參戰

全台最大「薑餅屋城市」登場！鋪滿燈飾超夢幻　還能逛聖誕市集

6款低預算「精品卡夾包」！Gucci聯名Balenciaga必搶、CELINE這款萬元不到

不只是棉被！遠離心血管威脅 「超導石墨烯」抗寒超夯

台中最美背包客棧狂掃IG版面！高樓打造神秘發呆亭俯瞰浪漫城景

年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

大陸熱門新聞

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

高中兒子交大10歲女友　半年轉走爸媽400萬送她

美歐聯手抗中？大陸外交部：公然挑動對立對抗

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

修冷氣抓包人妻偷情！他偷拍逼每周獻身5次

爸姓「屎」從小被笑到大　崩潰求問：怎麼取名？

夫妻同意離婚「法院判不准」！原因曝光

阿里高層大地震！　戴珊將接替蔣凡

148公分男骨頭彎曲如麵條　老司機醫生嘆：3歲時就該發現！

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

大陸今日本土38+5　寧波鎮海一家三口檢出核酸陽性

吃湘菜嫌太辣　奧客逼店家「整桌招待」

貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多

更多熱門

相關新聞

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

苗栗縣吳姓消防員2012年和交往一年的女友小晴（化名）分手，之後一直到2020年長達8年的期間，身為前男友的他竟然化身恐怖情人，不斷傳兩人交往期間的私密照和性愛片給小晴老公和同學，惡行和以私密照威脅立委高嘉瑜的林秉樞相似，也害他因此被苗栗消防局記兩大過免職。

人妻外遇同事　女兒甜喊小王：小爸比

人妻外遇同事　女兒甜喊小王：小爸比

色男闖入綁人妻！夫吹薩克斯風蓋過淒厲呼救

色男闖入綁人妻！夫吹薩克斯風蓋過淒厲呼救

等嘸孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝

等嘸孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝

陸官員沙發連結人妻！遭曝偷情影像沒在怕

陸官員沙發連結人妻！遭曝偷情影像沒在怕

關鍵字：

修冷氣偷情人妻隔壁性奴

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

比特犬案男童媽遭審判！律師憂心

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面