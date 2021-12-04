偷吃還有專屬烙印！人妻外遇男同事　女兒竟甜喊小王：小爸比

▲葛姓女子被丈夫發現外遇劉姓同事，2人不但互傳親密照，還被丈夫發現2人所生的女兒竟稱小王為「小爸比」。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／台中報導

葛姓女子和劉姓男子2人為同事關係，但劉男卻被葛女丈夫指控，其明知葛女已有配偶，但2人不但互稱「老公、老婆」、互傳鹹濕簡訊「老公專屬烙印」、「等等一起睡」之外，還被葛女丈夫發現，其和葛女所生的女兒竟稱呼劉男為「小爸比」，讓葛女丈夫氣炸，怒對劉男求償100萬元。台中地院審理後，判劉男須賠償葛女丈夫20萬元。

葛姓女子和劉姓男子2人為同事關係，劉男明知葛女已婚還育有一女，卻仍和劉女發展婚外情，2人不但以「老公、老婆」互稱，互傳親密簡訊「老公可以載妳上班」、「每次都被老公壞壞完就來了」；葛女還被老公發現傳親密照給劉男，向劉男表示「烙印老公專屬的」、「等等一起睡」，而劉男則回以「好」等句，但讓葛女丈夫更氣的是，他和葛女2人所生的女兒竟稱呼劉男為「小爸比」，怒向劉男求償100萬元。

庭審時，劉男未出庭，但具狀表示，他一開始並不知道葛女已婚，2人在公司幾乎零互動，至於葛女女兒會叫他「小爸比」也並非是僅對他的稱呼，強調葛女女兒在公司對其他人一概稱呼為「小爸比」；至於2人的對話紀錄僅為朋友間的開玩笑等語。事後，劉男曾表示願意以15萬元和葛女丈夫和解，但2人最終因賠償金額談不攏而破局。

台中地院審理葛女和劉男2人的對話紀錄後認為，劉男並不否認確實和葛女互傳親密、露骨之內容，顯見2人並非僅是朋友關係，認為劉男的行為足以侵害葛女夫妻間關係，衡量劉男智識與經濟收入等，判劉男須賠償葛女丈夫20萬元，全案仍可上訴。