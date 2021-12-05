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社會 社會焦點 保障人權

消防版林秉樞分手8年狂傳私密片！　老公、同學都不放過

▲▼手機,線上申請,動動手指。（圖／Unsplash）

▲吳男分手8年還不放過前女友，一直傳2人私密照和性愛影片。（圖／Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

苗栗縣吳姓消防員2012年和交往一年的女友小晴（化名）分手，之後一直到2020年長達8年的期間，身為前男友的他竟然化身恐怖情人，不斷傳兩人交往期間的私密照和性愛片給小晴老公和同學，惡行和以私密照威脅立委高嘉瑜的林秉樞相似，也害他因此被苗栗消防局記兩大過免職。

根據判決書，小晴指出和吳男2011年交往，2012年6月分手，但之後不斷被吳男以電話和通訊軟體騷擾，還把兩人私密影片傳給她，又用臉書分身帳號傳給後來和她結婚的老公，以及她的同學，造成她心生恐懼，終於忍受不了才會在2020年5月經由消防局局長信箱投訴，讓事件曝光。

苗栗消防局考績委員會查證相關情事確定，吳男從2012年起就開始騷擾前女友並害對方心生恐懼，甚至在2020年向高雄少年及家事法院聲請民事通常保護令獲准，當時吳男被禁止和小晴接觸、通話，並必須接受認知教育輔導，而吳男沒有提出抗告，也有去上輔導課程。因此考績委員會以「言行不檢，毫無悔意，嚴重損害政府或公務人員聲譽」為由，在去年10月記吳男兩大過並免職，在免職確定前應予以停職處分。

吳男上訴指控小晴申請保護令當時他因必須上班，錯過為自身情白辯駁的機會，才無奈去上輔導課程，而且小晴申請保護令的方式是透過捏造雙方對話記錄和私密照片、影片，因此他已控告小晴偽證和誣告罪，而消防局無法提出證據證明小晴所言屬實，因此他主張撤銷停職和免職處分。

台中高等行政法院法官審理認為，小晴提供的照片和影片先前已被證實屬實，吳男也未否認傳訊的門號是他的，而且兩人曾是情侶關係，吳男卻強辯不認識小晴，加上保護令確實核發，因此認定苗栗消防局的處分並無過失，判吳男敗訴。全案可上訴。

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