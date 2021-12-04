　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男闖入綁人妻「就要摸你」！夫吹薩克斯風…卡拉OK蓋過淒厲呼救

▲▼ 薩克斯風,Saxophone。（圖／Pixabay）

▲人妻遭張男猥褻的當下，丈夫正在樓上吹薩克斯風，第一時間未聞淒厲呼救。（示意圖／取自pixabay）

記者莊智勝／南投報導

南投一名張姓男子109年12月晚間見到一處民宅大門未上鎖，竟持剪刀、水果刀闖入，強行猥褻正在如廁的人妻，還一度拿出塑膠繩欲綑綁性侵；過程中人妻不斷掙扎、淒厲呼救，但第一時間因丈夫在樓上吹薩克斯風未察覺異狀，直到數分鐘後才急忙丟下樂器下樓救妻。南投地院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判處張男有期徒刑3年6月，全案可上訴。

判決書指出，張男自稱與該名人妻有債務糾紛，109年12月3日晚間8時40分許，攜帶剪刀、水果刀、工地手套、塑膠繩等前往人妻住處，見其住家大門並未上鎖，竟自行開門闖入，並在廁所中發現正在如廁的人妻，張當即進入廁所一把抱住人妻，並隔著衣服強行撫摸胸部、下體等私密處。

人妻控訴，當時她剛進廁所尿尿完，正在照鏡子梳頭髮，突然張男闖入並將門反鎖，並從身後抱住襲胸，「我第一反應是撞開他，後來跟他面對面，我罵他『你是神經病喔，哪裡來？要幹什呢？』」而當下張男一臉猥褻直呼「我就是要摸你啦，怎樣！」立即伸手碰觸私密處，並拿出紅色塑膠繩意圖綑綁人妻性侵，雙方在廁所中爆發激烈拉扯。

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲人妻激烈抵抗，險遭綑綁性侵。（示意圖／取自pixabay）

人妻雖然負隅頑抗，但力氣不敵張男，一度被推到坐地，只能以尖尾梳護身、不斷淒厲呼救；但當下第一時間丈夫卻在樓上吹薩克斯風，房內還放著卡拉OK，因此並未聽到妻子呼喊聲，直到數分鐘後丈夫才察覺情況不對，終於聽聞妻子呼聲，急忙丟下樂器衝下樓救妻。

人夫證稱，「我聽到很淒厲的聲音、我老婆淒厲呼叫我的聲音，從來沒聽過這樣的聲音！」人夫當下衝到廁所，見到張男與妻子鄭在拉扯，立刻衝入救妻；而另名男姓好友也稱，當時聽到人妻呼喊，但聽不清楚內容，還以為是夫妻吵架，直到看到人妻一臉驚恐跑出家門，這才得知有採花賊闖入，立刻衝進家中助陣，與人夫一同壓制張男，隨後報警處理。

張男落網後供稱，因人妻曾向他借了3萬元，他為了籌錢給人妻，還從孫子的紅包裡拿了2萬4、又到郵局領了6000元給她，今前來是想要追討款項；但人妻卻否認，表示從未向張男借錢。警方也依張男說詞查扣紅包袋證物，但卻未見張男指紋，且其郵局帳戶也無任何提款紀錄，足見借錢一事純屬張男虛妄，不足採信。

南投地院法官認為，張男闖入住宅與人妻發生拉扯，造成她跌倒在地，左肩挫傷、下背及骨盆挫傷等，以此強暴方法對人妻猥褻逞，因此依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月，全案可上訴。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
人妻勾小孩同學爸！　被抓姦爆打一頓腦震盪
表特板「陽光凶妹」讓鄉民起獸性　身分曝光！
戴資穎奪最佳女運動員獎　中國網友怒喊：陳雨菲不配？
北中南都有！「14天教召」查詢連結在這
摩鐵附「紅色平台」到底啥功能？　老司機解答了
女星接三級片「情慾戲毀形象」！　吐辛酸：被王晶騙去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30歲女致電家人「要回家了」　5小時後陳屍最美玉長公路水溝

勾小孩同學爸！小三被打到腦震盪　傳親密照嗆正宮：他對妳膩了

色男闖入綁人妻「就要摸你」！夫吹薩克斯風…卡拉OK蓋過淒厲呼救

解封開賭了！職業賭場重起爐灶　警一腳踹開鐵門9男女傻眼

小貨車失控翻落和平山區水溝　駕駛卡車上消防出動油壓剪救人

羅東林管處宿舍大火！男住客「有縱火前科」　稱房內抽菸釀禍

林秉樞受害者還有男政治人物！　挨批「變態」同時追求其他女立委

高嘉瑜「自白書」內容曝光　林秉樞恐多涉一罪！最重關3年

新北帥警睡人妻！　「我想讓妳懷孕」鹹濕對話照片曝光

嘉義男大生打疫苗「半月後猝死」！檢解剖驚見1疑點　恐為致命關鍵

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

機車騎士遇紅燈開啟舞廳模式！　大扭軟Q腰＋擺手網笑：求歌單

30歲女致電家人「要回家了」　5小時後陳屍最美玉長公路水溝

勾小孩同學爸！小三被打到腦震盪　傳親密照嗆正宮：他對妳膩了

色男闖入綁人妻「就要摸你」！夫吹薩克斯風…卡拉OK蓋過淒厲呼救

解封開賭了！職業賭場重起爐灶　警一腳踹開鐵門9男女傻眼

小貨車失控翻落和平山區水溝　駕駛卡車上消防出動油壓剪救人

羅東林管處宿舍大火！男住客「有縱火前科」　稱房內抽菸釀禍

林秉樞受害者還有男政治人物！　挨批「變態」同時追求其他女立委

高嘉瑜「自白書」內容曝光　林秉樞恐多涉一罪！最重關3年

新北帥警睡人妻！　「我想讓妳懷孕」鹹濕對話照片曝光

嘉義男大生打疫苗「半月後猝死」！檢解剖驚見1疑點　恐為致命關鍵

奧原希望久未出賽養傷卻被爆集訓酗酒　遭取消世錦賽參賽資格

庾澄慶才說：默契還不好　徐佳瑩當他面「脫口一字」全場傻住了！

拳頭大的西雅圖生蠔！台北MUCHOYAKI美西美食週吃得到　只到12／18

12／5開幕！乾杯燒肉居酒屋插旗華泰名品城　再推應景的聖誕大餐

i郵箱寄件能用「LINE Pay」付費了！3步驟就能完成繳費

低溫14度米克斯被包成「紫色地瓜」　露鼻子哀怨媽笑：又要氣幾天

名校光環加持！雙敦學區寄戶籍　每月代價3500元

無辣不歡！高雄超狂麻辣燙、酸辣粉辣勁直衝腦　升級麻奶湯更順口

30歲女致電家人「要回家了」　5小時後陳屍最美玉長公路水溝

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

不滿老闆娘改單魚販拿榔頭砸店　玻璃碎片散落滿地損失至少4萬！

社會熱門新聞

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

比特犬咬死童！他問「算誰錯」網掀論

LINE瘋傳「高嘉瑜不雅片」真相曝

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

陽光警戀上輕熟人婦　「我想讓妳懷孕」對話成偷情鐵證

男大生打疫苗猝死！檢解剖驚見1疑點

即／民宅灌漿崩塌！女慘遭活埋

清大博士學開挖土機遭淘汰　口試只得2分理由曝光

高嘉瑜「自白書」內容曝光　林秉樞恐多涉一罪

即／比特犬咬死3歲童　不排除人道毀滅

林秉樞黑色豆腐頭解密　不雅片都在裡面

即／三重廠房氣爆　已延燒3店面

三重果菜市場大火木房慘遭波及　木工嘆：不知怎辦

更多熱門

相關新聞

大陸體壇再傳性醜聞！江西籃協主席「涉猥褻未成年女球員」被捕

大陸體壇再傳性醜聞！江西籃協主席「涉猥褻未成年女球員」被捕

微博網友「我是破事兒姐」3日爆料稱，江西省籃球協會主席戴亞利疑似涉嫌猥褻幼女被警方逮捕。猥褻對象為一名南昌市18歲以下青少年女子籃球隊隊員，然後該隊員報警。

等嘸孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝

等嘸孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝

陸官員沙發連結人妻！遭曝偷情影像沒在怕

陸官員沙發連結人妻！遭曝偷情影像沒在怕

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

人妻熱吻小王11秒　辯跌倒不小心親到

人妻熱吻小王11秒　辯跌倒不小心親到

關鍵字：

南投猥褻人妻薩克斯風

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

2022年整體運勢最好的3大星座

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

人妻客廳騎乘小王！　結婚5年夫看監視器崩潰

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面