色男闖入綁人妻「就要摸你」！夫吹薩克斯風…卡拉OK蓋過淒厲呼救

▲人妻遭張男猥褻的當下，丈夫正在樓上吹薩克斯風，第一時間未聞淒厲呼救。（示意圖／取自pixabay）

記者莊智勝／南投報導

南投一名張姓男子109年12月晚間見到一處民宅大門未上鎖，竟持剪刀、水果刀闖入，強行猥褻正在如廁的人妻，還一度拿出塑膠繩欲綑綁性侵；過程中人妻不斷掙扎、淒厲呼救，但第一時間因丈夫在樓上吹薩克斯風未察覺異狀，直到數分鐘後才急忙丟下樂器下樓救妻。南投地院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判處張男有期徒刑3年6月，全案可上訴。

判決書指出，張男自稱與該名人妻有債務糾紛，109年12月3日晚間8時40分許，攜帶剪刀、水果刀、工地手套、塑膠繩等前往人妻住處，見其住家大門並未上鎖，竟自行開門闖入，並在廁所中發現正在如廁的人妻，張當即進入廁所一把抱住人妻，並隔著衣服強行撫摸胸部、下體等私密處。

人妻控訴，當時她剛進廁所尿尿完，正在照鏡子梳頭髮，突然張男闖入並將門反鎖，並從身後抱住襲胸，「我第一反應是撞開他，後來跟他面對面，我罵他『你是神經病喔，哪裡來？要幹什呢？』」而當下張男一臉猥褻直呼「我就是要摸你啦，怎樣！」立即伸手碰觸私密處，並拿出紅色塑膠繩意圖綑綁人妻性侵，雙方在廁所中爆發激烈拉扯。

▲人妻激烈抵抗，險遭綑綁性侵。（示意圖／取自pixabay）

人妻雖然負隅頑抗，但力氣不敵張男，一度被推到坐地，只能以尖尾梳護身、不斷淒厲呼救；但當下第一時間丈夫卻在樓上吹薩克斯風，房內還放著卡拉OK，因此並未聽到妻子呼喊聲，直到數分鐘後丈夫才察覺情況不對，終於聽聞妻子呼聲，急忙丟下樂器衝下樓救妻。

人夫證稱，「我聽到很淒厲的聲音、我老婆淒厲呼叫我的聲音，從來沒聽過這樣的聲音！」人夫當下衝到廁所，見到張男與妻子鄭在拉扯，立刻衝入救妻；而另名男姓好友也稱，當時聽到人妻呼喊，但聽不清楚內容，還以為是夫妻吵架，直到看到人妻一臉驚恐跑出家門，這才得知有採花賊闖入，立刻衝進家中助陣，與人夫一同壓制張男，隨後報警處理。

張男落網後供稱，因人妻曾向他借了3萬元，他為了籌錢給人妻，還從孫子的紅包裡拿了2萬4、又到郵局領了6000元給她，今前來是想要追討款項；但人妻卻否認，表示從未向張男借錢。警方也依張男說詞查扣紅包袋證物，但卻未見張男指紋，且其郵局帳戶也無任何提款紀錄，足見借錢一事純屬張男虛妄，不足採信。

南投地院法官認為，張男闖入住宅與人妻發生拉扯，造成她跌倒在地，左肩挫傷、下背及骨盆挫傷等，以此強暴方法對人妻猥褻逞，因此依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月，全案可上訴。