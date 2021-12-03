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陸官員遭曝偷情影像！沙發濕摸人妻　有guts回「我是真愛願受罰」

▲▼武漢一官員偷情已婚人妻。（圖／翻攝自新黃河客戶端）

▲武漢一官員偷情已婚人妻。（圖／翻攝自新黃河客戶端）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市新洲區建設局消防驗收科一朱姓科長，被實名舉報與一已婚人妻有染。舉報信中，兩人偷情的影像被直接公開，在網路流傳。不過，該不倫事件被曝光後，朱姓官員不但沒有逃避，還直呼「已做好被組織處理的準備」，事件影響不了要跟對方結婚的決心。

據《新黃河客戶端》報導，大陸一封《針對建設局消防驗收科科長朱某11月29—30日尋釁滋事的第二封實名舉報信》12月1日在網上流傳，引發廣大網友的關注。舉報信上的舉報人是湖北某公司總工程師兼商務報價員彭姓男子，舉報對像是武漢市新洲區建設局消防驗收科朱姓男子。

舉報信顯示，11月29日，彭男前往武漢市新洲區紀委監委和新洲區住房和城鄉建設局，反映該局一科長朱男在他和前妻婚姻存續期間，與其前妻有不正當男女關係。

舉報信中說，投遞關於朱男與妻子（現已是前妻）出軌偷情舉報信後，朱男不但不反省悔恨，反而惱羞成怒對其進行惡性報復。當晚8點左右，朱男電話對其進行無休止地謾罵與死亡威脅，晚上9點多，朱男到舉報人家門口砸門並辱罵，11月30日零點36分，朱男再次來到彭男家門口，又進行了一輪砸門與謾罵，還揚言以後會天天賴在其家門口。

▲▼武漢一官員偷情已婚人妻。（圖／翻攝自新黃河客戶端）

▲舉報信。（圖／翻攝自新黃河客戶端）

同時，舉報信中披露了大量的監視器畫面截圖。照片顯示，客廳沙發上，一男子和一女子有多次親密舉動。舉報信中還提及，舉報人彭男想要40萬元（人民幣）的賠償。彭男表示，希望其單位領導重視並介入調查處理，讓朱男受到相應的處罰，確保其和家人安全，讓朱男誠摯道歉。

彭男的前妻史女士在接受採訪時表示，她和朱男同在一個服務大廳辦公，相處久了動了真情，舉報信擴散後，兩人已做好被組織處理的準備，舉報信事件影響不了兩人打算結婚的決心。

2日上午，新洲區建設局相關負責人稱，已接到相關舉報，被檢舉人確實是其單位員工，但不是科長，是普通科員，對於舉報內容正在調查核實，但暫時聯繫不到朱男。

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