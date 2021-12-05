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美國爆Omicron社區感染「不列高風險國」　指揮中心曝關鍵原因

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期南非變異株Omicron延燒，美國也爆出社區感染，至今12州已有20人以上確診，外界也關心台灣是否會將美國列為重點高風險國家？對此，中央流行疫情指揮中心表示，重點高風險國家主要還是非洲和鄰近國家，而且美國主要疫情還是Delta，會持續評估Omicron疫情。

根據CNBC報導，全美Omicron個案擴及至少12州，範圍涵蓋加州、科羅拉多州、夏威夷州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、紐澤西州、紐約州、賓州及猶他州。其中令人關注的是，在20多名Omicron確診者當中，有些人並無旅遊史。白宮防疫專家佛奇表示，美國毫無疑問已進入社區感染階段，病例數將持續增加。

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由於台灣即將迎接農曆新年，12月將開始實施春節檢疫，不過已將南非等鄰近國家，包括賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威等10國列入終點高風險國家，從名單上回來的國家，都不適用春節檢疫，一律要入住集中檢疫所14天。而美國也爆出Omicron感染，民眾也關心台灣是否會將美國也列入重點高風險國家？

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前列在重點高風險國家主要是本身監測能力不足，但像美國、香港的都具有監測能力，不過因為Omicron疫情也才剛開始，而美國現在有99%是Delta變異株，和Omicron比例差很多，指揮中心也會持續觀察和評估。

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