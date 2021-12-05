意鳴津人鹽水嘉年華熱鬧登場　黃偉哲邀遊月津玩遊戲抽大獎

▲「2021意鳴津人鹽水嘉年華」活動，在鹽水區公所前中山路上熱鬧登場，市長黃偉哲及市議員沈家鳳、李宗翰、蔡育輝、趙昆原皆到場參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會，合辦「2021意鳴津人鹽水嘉年華」活動，5日在鹽水區公所前中山路上熱鬧登場，市長黃偉哲及市議員沈家鳳、李宗翰、蔡育輝、趙昆原皆到場支持，並邀請大家共同來參加「鹽水特色市集」、「集章摸彩」、「手作美食體驗」、「AR闖關遊戲」等精彩活動。



黃偉哲表示，很高興來到意鳴津人鹽水嘉年華，這同時也是鹽水意麵節的活動，意麵是鹽水人的日常，也是很多好朋友喜歡的美食料理，鹽水除了意麵之外，還有很多農特產品，藉著今天活動機會一起行銷，讓更多好朋友能夠認識鹽水，進而喜歡鹽水。





黃偉哲說，鹽水有豐富多元的在地特色，除了月津港燈會、鹽水蜂炮，還有橋南老街、八角樓等，由區公所與商圈協會共同推出的「集章摸彩」活動，讓遊客以趣味簡單的集章方式體會鹽水美食及風情，而且集章還可以參加摸彩，獎項包含多項好禮。另外，搭配集章活動搶先開跑的「意鳴津人DM折扣禮活動」，讓民眾可以憑活動DM於指定期間到特約合作店家即享有專屬優惠，藉此帶動商圈買氣，也歡迎大家常來鹽水，體驗小鎮之美。



鹽水區公所與在地商圈為了推動鹽水商圈行銷，106年合作首辦鹽水商圈意麵節活動，藉由在地美食節慶行銷鹽水商圈，帶動觀光產業發展，今年更首度推出「意鳴津人鹽水嘉年華」活動，希望能讓遊客透過嘉年華的精彩內容，認識鹽水豐富多元的特色。





鹽水區長陳文琪表示，台南市政府協助在地經營自主品牌活動，今年除延續傳統，有在地店家組成的特色市集及精彩表演外，也推出手作美食體驗、二手公益市集及AR闖關遊戲，透過美食結合闖關遊戲及以環保為主題的二手市集，希望為活動增添樂趣，讓遊客能暢遊鹽水。