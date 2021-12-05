德國準外長對中強硬　中國駐柏林使館：切勿成為「築牆者」

▲德國準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）來自綠黨。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）曾表示，上任後將實施「以價值觀為導向」的外交政策，對中國採取「對話及強硬態度」，也不排除抵制北京冬奧的可能性。對此，中國駐柏林大使館表示，「德方個別政客」不應過度強調2國差異與分歧，而應客觀全面地看待雙方關係，中德關係需要「建橋者」，而非「築牆者」。

40歲的貝爾伯克來自綠黨，將成為德國史上首位女性外交部長，1日接受《日報》（taz）採訪時，提及中國人權議題及女網名將彭帥事件。她也指出，各國將如何看待北京冬奧，將在未來幾周成為焦點話題。

《德國之聲》報導，事實上，貝爾伯克先前就曾發表類似言論，她表示，上任後會把「人權」置於外交政策核心，因為對話是國際政治的核心要素，不需粉飾太平，「沉默外交」也非長久之計，而以價值觀為導向的外交政策，必須由對話及強硬相輔相成。

中國駐柏林大使館發布聲明警告，德國在對中關係上，切勿採取對抗路線，「一些人士看待中歐、中德關係時，日益強調分歧與差異，甚至上升到制度競爭層面」，但與50年前建交之際相比，中德的分歧與差異沒有更大。使館發言人呼籲，應「確實尊重中方核心利益和重大關切，把精力用在推動雙方各領域的實務合作上。」

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