「台灣願和歐洲朋友分享對抗假訊息經驗」　蔡英文：要確保民主的生活

記者杜冠霖／台北報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員昨（28日）抵達台灣，總統蔡英文29日上午10時整，於總統府接見訪團，蔡英文表示，非常歡迎友台小組議員來訪，台灣願意和歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

蔡英文表示，非常歡迎各位友台小組的議員來訪，這是波羅地海三國國會第一次共同組團訪問台灣，要謝謝三位主席促成這麼有意義的訪問，也要謝謝各位一起參加今年的開放國會論壇，我也非常期待大家跟我們分享波羅地海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、國會，擴大公民參與的努力。

蔡英文指出，藉這個機會要特別謝謝立陶宛，在疫情嚴峻的時候兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神，這段期間台灣跟立陶宛的民主交流也越來越密切，最近在立陶宛外交部的邀請下，陳建仁前副總統出席在維爾紐斯的民主論壇，向國際社會分享台灣的民主經驗，這個月台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，畢竟明年初立陶宛也會在台灣設立代表處。

蔡英文表示，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團拜訪立陶宛，簽署六項合作備忘綠，強化雙方在半導體、衛星、生技的合作，未來期待我們和愛沙尼亞、拉脫維亞在各領域有更多的合作、交流。

蔡英文指出，台灣和波海三國都走過威權統治、爭取自由的道路，也都深刻了解民主的得來不易。現在全球面對威權主義的擴張以及假訊息的威脅，台灣願意和歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

蔡英文表示，最後再次歡迎各位來訪，也期待跟大家一起努力，讓台灣和波海三國的關係更穩健、緊密的發展，祝福各位行程圓滿順利，謝謝。

本次波羅的海訪問團成員包括，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(Matas Maldeikis)、拉脫維亞國會友台小組主席福燦(Janis Vucans)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Juri Jaanson)及三國國會議員共10人。

波羅的海訪問團於昨清晨飛抵桃園機場，其中一名立陶宛議員因為挺台動作，被中國大陸列入黑名單，但他受訪時表示，這是他的榮幸，並能深刻體會有極權國家當鄰居的感受。

▼總統蔡英文接見波羅的海三國議員。（圖／總統府直播）

