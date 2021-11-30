宏都拉斯總統大選「親中候選人」領先近20%　開票進度停滯

▲宏都拉斯總統候選人卡斯楚（Xiomara Castro）提出與台斷交、改與中國建交的政見。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

我國友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，儘管目前開票進度接近停滯，但親中的自由重建黨（LIBRE）候選人卡斯楚（Xiomara Castro）領先近20%，已經自行宣布勝選。她的選前政見包括與台灣斷交、轉投中國懷抱，因此這場大選牽動美中台角力，格外受到國際關注。

卡斯楚選前承諾憲法改革、強化司法、鬆綁墮胎限制，接受聯合國支持打擊貪腐等等，在開票進度達51%時，已獲53%選票。她28日晚間在競選總部喊話，「我們已經擊退了獨裁主義」，承諾展開民主新時代；支持著們也歡欣鼓舞，大聲呼喊口號，要把在美國捲入毒品走私的現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）趕下台。

▲宏都拉斯於當地時間28日舉行總統大選，卡斯楚票數領先中。（圖／路透社）



卡斯楚是前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，此前2度參選總統失利，如今可望結束執政黨12年政權，成為宏國首位女總統。但是，除了提供補助以及廢除最為人詬病的政策以外，她對具體政策一直含糊其辭，多項政見也可能面臨政壇保守派的反對。

《路透社》、《紐約時報》報導，宏都拉斯執政黨「國民黨」2009年掌權至今，被指控長期貪腐集權，並與販毒集團掛勾；人民飽受暴力及組織犯罪威脅，貧窮狀況更因疫情加劇，成千上萬人被迫前往美國求生。在此情況下，卡斯楚抓緊選民的不滿與怒火，在這個極度保守、少有女性從政，且不太歡迎左派思想的中美洲國家，罕見贏得大批支持。

▲宏都拉斯國民黨候選人阿斯夫拉的競選海報。（圖／路透社）

宏都拉斯「國民黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）2屆市長，根據初步計票，目前僅獲得34%選票。他在社群媒體上呼籲支持者展現耐心，但沒有做出任何讓步。

值得注意的是，本次開票數據29日突然暫停更新10小時，至今原因不明，儘管如此，初步結果卻很快明朗化，與4年前形成鮮明對比，當時2位候選人票數接近，卻也發生計票延遲，引發選舉舞弊的質疑，最終爆發流血示威。

前哥斯大黎加總統、美洲國家組織（OAS）駐宏都拉斯觀察團主席索利斯（Luis Guillermo Solis）認為，宏國大選本次計票延遲並無不妥，選舉委員會應該很快就會解決問題。雖然他坦言，「如果沒有解釋原因，人們會有點緊張」，但仍肯定本次投票沒有出現政治暴力。

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