詹宏志勸林秉樞「求得高嘉瑜諒解」：不是求我，也不是求記者

▲PChome集團董事長詹宏志(中)今出席活動，事後現身說法對媒體說明和林秉樞的對話過程。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爆出家暴案，後續PChome集團董事長詹宏志卻遭爆，指他幫林秉樞施壓《鏡週刊》不要報導此事。今（4）日詹宏志現身說法，承認有傳簡訊給記者，但否認「壓新聞」，直說自己是新聞出身，知道這種事不可能，當時還勸林秉樞「面對媒體」，更說若和女性當事人（高嘉瑜）真有糾紛，「你應該要取得那位女性的諒解，不是我們，也不是記者」。

高嘉瑜前男友馬文鈺3日爆料，林秉樞透過關係找到聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向《鏡週刊》施壓，要求不要報導；不過PChome集團第一時間回應，詹宏志與林秉樞是在今年台中中央書局舉辦的周三讀書會認識的，期間往來皆秉持友善社交禮儀，詹宏志對林秉樞的家庭與個人生活一無所悉。

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宣明智也否認，強調在這件事情發生之前完全不認識這個人，也對他沒有印象。針對詹宏志、宣明智的回應，馬文鈺再指出，「當初他們也是被騙，相信林秉樞的說詞、相信林是無辜的，因為真的太多人被騙了，而他們也是被騙受害者。」但馬文鈺認為，如果兩人做過還否認是人格的事情，會讓投資人對其公司領導及財報資料誠信度，感到懷疑。

詹宏志今（4）日出席策展式音樂戶外派對市集「500趴」的週三讀書會講座活動，後續接受媒體堵訪，說明當時和林秉樞認識經過。他表示在接到林秉樞求助時，林正好母親過世、在服喪期間，他是抱持著看見「一個焦慮的年輕人」非常害怕的心態，幫忙傳達他的想法給記者朋友，認為媒體可能會想多聽各方說法。

不過詹強調，自己也有對媒體朋友表示，這只是自己聽見的「一面之詞」，相信記者會再去做更全面的判斷，後來他也覺得媒體對這件事確實也做了完整的調查。

詹宏志說，他當時對林秉樞的事情也不清楚，不過有清楚表達，這種事（壓新聞）絕對不可能，還勸他要面對媒體採訪，更勸林秉樞如果真的跟這位女性（高嘉瑜）有糾紛，應該要做的事情是「去取得那位女性的諒解，不是我們，也不是記者」。

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