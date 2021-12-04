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詹宏志認「幫林秉樞傳訊息給記者」：我又沒做不對的事

▲▼PChome集團董事長詹宏志(右)出席「週三讀書會－戶外開講」講座活動。（圖／記者林育綾攝）

▲PChome集團董事長詹宏志(右)出席「週三讀書會－戶外開講」講座活動。（圖／記者林育綾攝）

記者張乃文、林育綾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日爆出家暴案，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案。PChome集團董事長詹宏志遭指向《鏡週刊》施壓林秉樞一事，他隨即否認。今出席活動時，詹宏志首度公開回應強調，自己轉達訊息給記者朋友時，是抱持著「有個焦慮的年輕人非常害怕」，而他想記者或許會多聽各方說法；他認為自己「沒有做不對的事」。

民進黨立委高嘉瑜爆出家暴案，後續卻牽扯出複雜的政商關係。其中，被指控替林秉樞向報導媒體施壓的詹宏志，第一時間透過PChome集團表示，兩人是在今年台中中央書局舉辦的周三讀書會認識的，期間往來皆秉持友善社交禮儀；詹宏志對林秉樞的家庭與個人生活一無所悉。

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同樣被指控施壓的聯電集團董事長宣明智也否認，強調在這件事情發生之前完全不認識這個人，也對他沒有印象。針對詹宏志、宣明智的回應，馬文鈺再指出，「當初他們也是被騙，相信林秉樞的說詞、相信林是無辜的，因為真的太多人被騙了，而他們也是被騙受害者。」但馬文鈺認為，如果兩人做過還否認是人格的事情，會讓投資人對其公司領導及財報資料誠信度，感到懷疑。

詹宏志今（4）出席策展式音樂戶外派對市集「500趴」的週三讀書會講座活動時受訪強調，他是抱持著「一個焦慮的年輕人」非常害怕的心態，傳達林秉樞期望的訊息給記者朋友，認為他們可能會想多聽各方說法。

直到報導出來後，詹宏志回想這件事，他認為，「我又沒有做不對的事，我覺得還好，我沒有逾越分寸，我把他的訊息、期望告訴媒體朋友，因為這個我沒辦法知道，我只是想，也許那些記者應該想辦法多聽每一方說法」。

詹宏志指出，他把林的期望告訴媒體朋友，但也表示自己不清楚細節，認為媒體可聽多方說法，後來他覺得媒體對這件事確實做了完整的調查。他提到，自己當時直接告訴林秉樞，「我是新聞界出身，我告訴你那（指壓新聞）不可能，不可能期望這件事。」也勸對方，要面對並取得女性諒解。

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