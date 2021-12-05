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花蓮國民黨黨慶千人參加　黃健庭：1218站出來投下四個同意票

▲▼花蓮慶祝國民黨127週年黨慶，有逾千名熱情支持者到場共襄盛舉。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

花蓮慶祝國民黨127週年黨慶，有逾千名熱情支持者到場共襄盛舉。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮4日陽光普照、一大早吉安鄉台開心農場就出現排隊報到人潮，許多黨員攜老扶幼來參加國民黨花蓮縣黨部舉辦的127週年黨慶擴大活動，現場超過千人共襄盛舉。會中除表揚30-70年晉齡黨員之外，也安排年輕舞團表演街舞、健走活動及現場設攤。

祕書長黃健庭專程到場參加、花蓮縣黨部並送給參加者精美雷雕小物。縣長徐榛蔚、立委鄭天財、立委傅崑萁、中央委員王廷升、智庫副執行長黃心華、吉安鄉長游淑貞、萬榮鄉長古明光、縣議會黨團書記長謝國榮、縣黨部副主委楊仁福、議員林宗昆、議員張懷文、議員徐雪玉、鄉鎮市民代表會正副主席、村里長、社團理事長及晉齡黨員都與會同樂。

▲▼花蓮慶祝國民黨127週年黨慶，有逾千名熱情支持者到場共襄盛舉。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

國民黨祕書長黃健庭專程到場參加。
 
 活動由年輕舞團街舞表演拉開序幕，接著由花蓮合唱團李香蓉領唱國歌後活動正式開始；立委鄭天財說明這次公投的重要性，結果將影響明年五合一選情；民進黨動員所有行政資源到村里社區假借反毒講座的名義、辦理反公投說明會，混淆視聽，為了我們下一代的健康，拜託所有鄉親多多宣傳公投務必投下「四個都同意」，許台灣一個美好的未來！
 
祕書長黃健庭致詞時表示：四大公投影響深遠，如果萊豬安全沒問題，全世界不會有160幾個國家都禁止萊豬，按照民進黨的說法，這些國家是不是都反對美國？如果萊劑安全，台灣為什麼禁止養豬戶使用，結果民進黨說外國萊豬卻可以進口？民進黨過去要求瘦肉精零檢出，現在執政「大尾了」、「過半數了」想怎樣就怎樣，為所欲為！
 
黃健庭感慨地說，民進黨在國會過半，卻提出一堆傷害台灣的法案，國民黨人少、怎麼舉手都輸，代議制與監督失衡，所以只剩下公民投票才能直接展現民意、民權，這就是公投。民進黨這次也被民意嚇到，開始用各種資源、花上千萬辦說明會，甚至動用國家機器，部分國營事業也在為民進黨反公投宣傳。行政院副院長更在上班時間宣傳反公投，民進黨民代做一塊看板中央補助五萬塊，面對這樣的對手，只能靠我們基層好朋友的力量，一起為我們來宣傳。

▲▼花蓮慶祝國民黨127週年黨慶，有逾千名熱情支持者到場共襄盛舉。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

頒發資深黨員榮譽狀、金質獎章與紀念品。
 
黃健庭強調，這次四大公投不只是攸關台灣人民權益，更是人民對政府投下不信任票的一種表現，最後與在場民眾一起高喊「公投反萊豬、四個都同意」、「四個都同意、台灣更美麗」，呼籲民眾1218要勇敢站出來投下四個同意票，表達人民對政府的怨氣。同時呼籲黨員民眾若有台北市和台中市的親朋好友請他們於明年1月9日支持「罷昶」投票、支持中二立委補選提明人顏寬恒，罷免不關心中正萬華里民的立委林昶佐，支持在地的顏寬恒，選出真正負責任的立委為民服務。
 
黃健庭接著頒給晉齡70年的黨員榮譽狀、金質獎章與紀念品，三位黨員都很高興並一直說著自己已經入黨一輩子了，上星期接到黨部的電話和邀請函、知道能接到秘書長親自頒發的獎狀，非常興奮，表示永遠「以身為國民黨黨員為榮！」

▲▼花蓮慶祝國民黨127週年黨慶，有逾千名熱情支持者到場共襄盛舉。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

黨慶大會結束後，進行健走活動。
 
縣長徐榛蔚表示：反萊豬是為了民生健康、不容討價還價，公投綁大選是台灣民主機制的顯揚，中央出賣人民健康、我們必須團結起來救中華民國。立委傅崑萁致詞表示，核四廠封存的完好如初，哪是萬惡的民進黨說的生鏽不堪，四大公投請投下四個同意、告訴民進黨什麼是民意。委員王廷升表示：台灣人民眼睛是雪亮的，心中各有一把尺，知道什麼是對的什麼是錯的，1218請用人民的力量、反撲鴨霸的民進黨，祝福中國國民黨「生日快樂！」
 
花蓮縣黨部主委黃原亮指出：下午到花崗亭牛肉麵店用餐時，老闆說早上送來一鍋煮好的土雞蛋為國民黨慶生結果黨部沒人都到會場忙碌，現在剛好請主委帶回給工作人員補補身，所以黃主委回贈特製雷雕禮品，吳老闆夫婦激動落淚，直說黨慶活動辦得很成功很熱鬧，國民黨是個為民眾做事的黨，一定會有下一個127年！這就是國民黨的黨員心聲，也是支持國民黨不畏艱難繼續走下去的力量。
 
活動接著由健身操教練帶領熱身操後，開始進入台開園區健走，走回會場後開始摸彩，歡呼聲此起彼落好不熱鬧，黨慶就在歡樂聲中落幕。

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