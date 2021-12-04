羅智強夜宿南投宣講公投　批蔡英文開放萊豬內臟應下台200次

▲國民黨副秘書長羅智強（左4）、南投縣長林明溱（左2）齊呼「公投全同意、台灣真美麗」。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

12月18日將舉行反萊豬進口等4大公投案，國民黨籍南投縣長林明溱昨公開比出「4個OK」手勢，籲民眾支持4案全投同意票；國民黨副秘書長暨台北市議員羅智強3日晚間也赴南投街頭宣講、夜宿，針對政府開放萊豬議題，直批民進黨當年要求只開放萊牛肉的前總統馬英九下台，執政後卻不光是豬牛肉、連食用量是牛200倍的豬內臟都開放，總統蔡英文應該下台200次。

先前已在各地街頭宣講400多場的羅智強，昨冒著14、15度低溫，在南投市救國團前停車場搭營夜宿，宣揚「全民公投、4個同意」，林明溱、南投縣議長何勝豐和立委許淑華、馬文君等人都到場讚聲。

羅智強痛批，政府中央部會公開表態，學生、軍人、運動員、退伍軍人和受刑人等都不吃萊豬，並數度宣示「台灣豬不餵食萊劑」，卻開放萊豬給台灣人吃，「台灣人真是連豬都不如」。

▲國民黨副秘書長羅智強赴南投縣宣講「公投4個同意」、夜宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

羅智強指出，台灣人食用豬內臟量是牛內臟的200倍，民進黨在野時主張進口萊肉要「牛豬分離」，當時馬政府還只進口30月齡以下的牛肉、續禁內臟，時任立委的高雄市長陳其邁更說「萊豬進來、馬英九下台」，執政後卻忘了當年的堅持，不只牛豬肉，連內臟都開放進口，「（如果當年）馬總統下台了，那你下台200次好不好？」

羅智強痛批，民進黨無法自圓其說就開始造謠，還禁止標示豬有無含萊劑，這是台灣人的悲哀，也帶領現場聽眾喊出「不吃萊豬、四個同意」，呼籲把握這次公投，展現人民的力量。