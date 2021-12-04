　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強夜宿南投宣講公投　批蔡英文開放萊豬內臟應下台200次

▲國民黨副秘書長羅智強（中）、南投縣長林明溱（左2）齊呼「公投全同意、台灣真美麗」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國民黨副秘書長羅智強（左4）、南投縣長林明溱（左2）齊呼「公投全同意、台灣真美麗」。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

12月18日將舉行反萊豬進口等4大公投案，國民黨籍南投縣長林明溱昨公開比出「4個OK」手勢，籲民眾支持4案全投同意票；國民黨副秘書長暨台北市議員羅智強3日晚間也赴南投街頭宣講、夜宿，針對政府開放萊豬議題，直批民進黨當年要求只開放萊牛肉的前總統馬英九下台，執政後卻不光是豬牛肉、連食用量是牛200倍的豬內臟都開放，總統蔡英文應該下台200次。

先前已在各地街頭宣講400多場的羅智強，昨冒著14、15度低溫，在南投市救國團前停車場搭營夜宿，宣揚「全民公投、4個同意」，林明溱、南投縣議長何勝豐和立委許淑華、馬文君等人都到場讚聲。

羅智強痛批，政府中央部會公開表態，學生、軍人、運動員、退伍軍人和受刑人等都不吃萊豬，並數度宣示「台灣豬不餵食萊劑」，卻開放萊豬給台灣人吃，「台灣人真是連豬都不如」。

▲國民黨副秘書長羅智強赴南投縣宣講「公投4個同意」、夜宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國民黨副秘書長羅智強赴南投縣宣講「公投4個同意」、夜宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

羅智強指出，台灣人食用豬內臟量是牛內臟的200倍，民進黨在野時主張進口萊肉要「牛豬分離」，當時馬政府還只進口30月齡以下的牛肉、續禁內臟，時任立委的高雄市長陳其邁更說「萊豬進來、馬英九下台」，執政後卻忘了當年的堅持，不只牛豬肉，連內臟都開放進口，「（如果當年）馬總統下台了，那你下台200次好不好？」

羅智強痛批，民進黨無法自圓其說就開始造謠，還禁止標示豬有無含萊劑，這是台灣人的悲哀，也帶領現場聽眾喊出「不吃萊豬、四個同意」，呼籲把握這次公投，展現人民的力量。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
LIVE／林秉樞爆「請段宜康施壓媒體」　高嘉瑜前男友最新說明
色男闖入綁人妻「就要你」！　夫吹薩克斯風蓋過淒厲叫聲
羅志祥「愛馬仕、LV牆」整面飆破600萬！　名錶更驚人
快訊／第17輪打AZ、BNT「含混打」！　下週一預約
遭爆「幫林秉樞壓新聞」　詹宏志現身回應了
快訊／今境外移入再增11例！　本土持續+0
快訊／4天未退房！　高雄31歲男陳屍摩鐵
PTT爆卦黑台南市議員！　原PO認：帳號借李柏璋
北韓200學霸正妹被拉去賣淫　悽慘月收曝光
實聯制後狂收「垃圾簡訊」？　達人揭2解法
快訊／新莊「知名賣場」工地挖到未爆彈！現場急封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／段宜康曝林秉樞來請託施壓媒體　高嘉瑜前男友現身說明

顏寬恒大肚後援會成立　怒批司法雙標綠色恐怖蔓延

蔡英文今晚登社群之夜「辣台派開講」　饒舌歌「四個不同意」曝光

羅智強夜宿南投宣講公投　批蔡英文開放萊豬內臟應下台200次

快訊／林秉樞請出段宜康施壓週刊　高嘉瑜前男友出面再爆猛料

找侯友宜公投宣講？朱立倫預告「拭目以待」　侯：我用行動表示關心

揪段宜康切割文「四疑點」　徐巧芯：請「段老大」勇於出面釋疑

高嘉瑜案遭網軍帶風向　馬英九：對打擊她的人非常痛恨

進口萊豬用國際標準　蘇貞昌：接軌國際、降低關稅就看這次！

朱立倫：侯友宜會在適當時機表達他對公投的支持

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

LIVE／段宜康曝林秉樞來請託施壓媒體　高嘉瑜前男友現身說明

顏寬恒大肚後援會成立　怒批司法雙標綠色恐怖蔓延

蔡英文今晚登社群之夜「辣台派開講」　饒舌歌「四個不同意」曝光

羅智強夜宿南投宣講公投　批蔡英文開放萊豬內臟應下台200次

快訊／林秉樞請出段宜康施壓週刊　高嘉瑜前男友出面再爆猛料

找侯友宜公投宣講？朱立倫預告「拭目以待」　侯：我用行動表示關心

揪段宜康切割文「四疑點」　徐巧芯：請「段老大」勇於出面釋疑

高嘉瑜案遭網軍帶風向　馬英九：對打擊她的人非常痛恨

進口萊豬用國際標準　蘇貞昌：接軌國際、降低關稅就看這次！

朱立倫：侯友宜會在適當時機表達他對公投的支持

萌娃餵白柴姊姊吃飯「一顆一顆遞上」　下秒1個動作嚇壞媽

愛貓陪聽課入坐「搖滾區」　下秒躺平睡爆媽無奈：請尊重老師

7.5KG圓潤主子穿粉衣保暖　肚子「一坨包不住」有點尷尬

第二劑覆蓋率已達59.73%！明天將破六成　提前達標

閨蜜被男同學打！5女學生講義氣「秒衝出助拳」揍到他滿地爬

住台北老爺送行程2千有找！爽玩台版威尼斯、十分瀑布再到貓村擼貓

飼主用愛犬做「聖誕雪球」　溫馨成品網讚：好有創意

二哈學喵「豎耳+折手手」　裝萌盼奴才放飯她笑：不是剛吃飽？

李李仁排隊等兒子打電玩　網放大「超狂配備」羨慕跪了：專業齊全！

替中信兄弟高興　吳東融：值得一座總冠軍

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

高嘉瑜「3原因」選擇跟林秉樞交往　郭正亮起底他混綠圈方法

林秉樞變國安問題　李艷秋：忍耐網軍到何時

林秉樞遭指從中國滲透　媒體人：被段宜康狠打臉

懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄

林秉樞涉24次家暴黑歷史查不到　裁判書系統隱蔽關鍵字

揪段宜康切割文「四疑點」　徐巧芯：請「段老大」勇於出面釋疑

台南有全台唯一13米史努比聖誕樹

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

喊「PTT該關了」惹議　何志偉再轟鍵盤蟑螂

快訊／林秉樞請出段宜康施壓週刊　高嘉瑜前男友出面再爆猛料

時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

更多熱門

相關新聞

降低關稅就看這次！蘇貞昌：用國際標準進口萊豬

降低關稅就看這次！蘇貞昌：用國際標準進口萊豬

1218公投案倒數2週，藍、綠陣營持續強化宣傳力道。行政院長蘇貞昌3日再度於臉書發文，除了強調公投案攸關台灣未來發展外，更特別點名反萊豬進口一案，「牽涉到國際標準肉品進口的公投，更是重中之重」，台灣用國際標準作為豬肉進口規範，就是要更進一步與國際經貿體系接軌。

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞再保護

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞再保護

時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

反民粹論述與公投動員

反民粹論述與公投動員

關鍵字：

公投國民黨羅智強林明溱

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

莉婭深夜宣布改名！

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

2022年整體運勢最好的3大星座

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面