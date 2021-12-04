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進口萊豬用國際標準　蘇貞昌：接軌國際、降低關稅就看這次！

▲▼蔡英文 蘇貞昌 陳其邁 民進黨四個不同意公投說明會 高雄場。（圖／民進黨提供）

▲蘇貞昌出席公投說明會。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

1218公投案倒數2週，藍、綠陣營持續強化宣傳力道。行政院長蘇貞昌3日再度於臉書發文，除了強調公投案攸關台灣未來發展外，更特別點名反萊豬進口一案，「牽涉到國際標準肉品進口的公投，更是重中之重」，台灣用國際標準作為豬肉進口規範，就是要更進一步與國際經貿體系接軌。

行政院長蘇貞昌昨在臉書再次重申「美牛美豬都安全，台美經貿更向前」的立場，強調從10月30日至今，已經出席了50場以上的公投說明會，仍要一再強調，這次公投決定的不是個別政黨的利益，而是決定台灣的未來，關係到這個國家能不能有穩定安全的電力、能不能參與國際貿易體系，能不能讓選務更順利。

「其中牽涉到國際標準肉品進口的公投，更是重中之重！」蘇貞昌說，台灣已開放萊牛進口9年，進口量逐年增加、更沒造成任何食安問題。包含日本、韓國、加拿大、新加坡等國，以及我們正努力爭取加入的貿易組織 CPTPP 的所有會員國，也都開放萊豬進口。

蘇貞昌表示，現在台灣用國際標準作為豬肉進口規範，為的就是成為一個理性負責的國家，才能更進一步與國際經貿體系接軌，拓展與他國對等經貿談判、降低關稅的空間，「我要請大家在12月18日的公投，出門投下四個不同意，讓台灣更有力！」

蘇貞昌也在發文中貼出宣講影片，強調當年國民黨開放萊牛，民進黨確實反對，但後來聯合國的標準一出來，民進黨也馬上表態尊重聯合國國際標準，所以馬英九才可以進口1.8萬噸美牛，而且越吃越多，吃了9年也沒有發生任何事。

他不禁痛批，國民黨反萊豬的動作，就是要搞垮總統蔡英文，要讓總統的宣布無效，還罵美豬肉是毒豬肉、瘋豬肉，但當全世界有109個國家都開放進口含萊豬肉，大家想想美國人的心情，就像是中國不要台灣鳳梨進口一樣，台灣鳳梨行銷世界各地，唯有中國說台灣的鳳梨有問題，「我們聽了是不是很不舒服？」

蘇貞昌強調，全世界標準就是那樣，如果唯有台灣不行，就無法加入國際貿易組織，當別人零關稅，台灣關稅要20％、30％，台灣就失去競爭力，慢慢枯萎凋零，所以蔡總統必需負起責任，遵照國際標準開放進口，再由政府嚴格把關，這應該是大家最能接受的方式，為了國家發展，國民黨真的不要再亂了。

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