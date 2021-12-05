▲金山磺港里長爭取改善金銀雙湯，假日300遊客體驗成旅遊勝地。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

低溫來襲！趁著假日到新北市金山區磺港公共浴室「金銀雙湯」無料泡湯最有感！磺港里長許明熙自2019年起積極爭取經費翻修湯屋，不僅改善鋪面積水、牆面美化、安裝通風設備及掛衣勾，更新設了無障礙坡道貼心身障朋友；公共浴室除可免費泡湯，每日吸引超過300遊客到訪體驗，成為熱門旅遊勝地。

不須花大錢，就能享受簡單美好的浪漫！許明熙表示，除了整建湯屋，公共浴室外還設有3座泡腳池提供遊客不同溫泉體驗，午後民眾泡完湯後，可任性漫步在簡樸的磺港村落，眺望遠方美人山，迎接將至的金黃夕陽餘暉，紓解一周來辛勤工作的身心壓力。

▲磺港溫泉具有「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」及「含鐵氯化物硫酸鹽泉」金銀雙湯泉質。

提及溫泉泉質，許明熙指出，磺港溫泉具有「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」及「含鐵氯化物硫酸鹽泉」金銀雙湯泉質，其中含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉剛湧出時透明無色，後鐵離子經接觸空氣氧化，則會呈現金褐色樣貌，此種泉質在日本有黃金之湯美譽。

許明熙說，特別的是池底會產生鐵離子氧化後的沉積物，池面上則會產生礦物離子結合後的漂浮物，就是日本人所說的「湯の花」，十分特別，歡迎民眾在寒冷季節來一場溫暖舒暢的泡湯之旅。

▲新北市金山區磺港里長許明熙。

此外，磺港里內尚有南屏及社寮2大公共浴室，南屏公共浴室位於磺港漁港深處，背山面海，擁有360度無死角遼闊視野，泡湯成為當地漁民收工後紓解疲勞的小確幸；社寮公共浴室則採懷舊的日式澡堂設計風格，是金山區唯一有個人池設置的浴室。

民政局長柯慶忠表示，積極打造觀光亮點的他對里政服務尤為用心，從路平燈亮水溝通，到社區營造、弱勢關懷都在行，就連殯葬後事也親自服務，出錢出力張羅大小事，里民大讚他是「萬事通里長」；公益方面，許里長也爭取慈善團體挹注資源關懷弱勢，並協助金山區金山、金美、中角及三和等4所國小辦理弱勢學童的課後輔導並提供餐食，幫助學童快樂成長。

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