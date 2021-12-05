印尼塞梅魯火山噴發「至少13死41傷」　上千居民驚恐奔逃

記者吳美依／綜合外電報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）4日噴發，火山灰及熱騰騰的煙塵直衝1.5萬公尺，迫使上千居民驚慌撤離，方圓5公里內也遭封鎖。《法新社》引述官方最新消息報導，這場災難造成至少13人死亡、41人受傷，其中許多人都遭到燒燙傷。

▲印尼塞梅魯火山4日噴發，造成至少13人死亡、41人受傷。（圖／翻攝推特@TaufiqMarhaban）

VIDEO: Reported damage from eruption of Mount Semeru volcano in Indonesia pic.twitter.com/vNm74uMWJX — Breaking News Alerts (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

《路透社》等外媒指出，火山灰及高溫煙霧籠罩附近城鎮，又遇上雷雨天氣，形成厚厚淤泥，不僅讓疏散及救災工作更加困難，也摧毀至少一座橋樑以及數棟建築物。

印尼國家災害管理委員會（BNPB）5日表示，目前已知13名死者，其中2人身分獲得確認，傷患包括2名孕婦，至少35人送醫。官員穆哈里（Abdul Muhari）也透露，稍早受困砂礦井的10名工人已經撤離至安全區域。而該國航空機構表示，各航班目前並未遭受重大影響。

▲塞梅魯火山（Mt Semeru）4日噴發後，附近區域布滿火山灰及淤泥，上千人緊急疏散。（圖／路透）



印尼位於環太平洋火山帶，由於地殼板塊碰撞，地震及火山活動頻繁。塞梅魯火山海拔3676公尺，不僅是爪哇島最高峰，也是該國近130座活火山的其中之一。它於今年1月也曾爆發，但當時沒有造成任何傷亡。

另據歐洲─地中海地震中心（EMSC）資訊，位於塞梅魯火山東北方約2000公里的哈馬黑拉島（Halmahera）也發生規模6地震，但目前仍不清楚兩者之間是否有所關聯。

#BREAKING Indonesia volcano death toll rises to 13: disaster agency pic.twitter.com/HGdOj2qYjy — AFP News Agency (@AFP) December 5, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google