嘉義賓士撞分隔島車頭全爛氣囊爆開　4人受傷2意識不清

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中興路高鐵大道口5日上午發生嚴重車禍，黑色賓士先在中興路上自撞分隔島，再撞上路燈及一旁貨車。消防局獲報後指派德安分隊前往救護，現場自小客車前座正副駕駛意識不清，後座兩乘客意識清楚，詳細肇事原因警方調查釐清。

▲嘉義市中興路賓士車自撞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

目擊民眾表示，車輛撞擊力道大，氣囊整個爆開，車頭跟車架整個凹陷，一旁路燈也被撞斷。消防局表示，駕駛副駕駛較嚴重意識不清，後座傷者意識清楚可自己下車，協助傷者送醫，事故現場交由警方處理。