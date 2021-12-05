　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏克蘭正妹「愛情與麵包」選哪個？　想法跟台女大不同

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

記者林彥臣／綜合報導

在台灣留學、發展事業的烏克蘭正妹佳娜，大約在2周前發表了一則YouTube影片，解答烏克蘭女生對於最重視的追求者什麼條件，受到許多台灣網友的討論，同一主題影片的下集在4日上架，繼續與另一位烏克蘭正妹貝娜解答台灣男生對於烏克蘭女生的疑問。

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佳娜表示，她們兩位加上瑞莎，就可以解答這個問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

烏克蘭女生的內心跟外表一樣美嗎？

佳娜舉台灣最有名的「烏克蘭裔」新住民瑞莎為例，全台灣至少有3個例子可以證明，烏克蘭女生的個性很好，她也相信在烏克蘭大部分的女生個性都很好。

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲兩位正妹都表示，烏克蘭女生是一定要會做飯的。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

烏克蘭女生會做飯嗎？

兩位都同時回答，「會，是一定要會做的」，因為她們從小就被教育要好好學做菜，「不會做菜誰要跟你結婚」。

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲麵包與愛情，兩位都秒選愛情，因為麵包可以自己賺。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

烏克蘭女生在意麵包還是愛情？

這一題兩位都有志一同表示選擇「愛情」，因為麵包可以自己賺，佳娜舉例，一個男生很有錢、房子很好看、什麼都有，「但是你不愛他，你每次看他的臉，就會受不了」。

貝娜認為，她覺得男生如果有很多錢，就會認為什麼都可以買，需要另外一個女生，也可以給她錢，她就什麼都可以做，這時候就會覺得「沒有那麼多錢就好了」，還是慢慢賺錢會比較好。

佳娜補充，如果你很愛很愛一個人，對方也很愛很愛你，你們就會很開心，不過這是她們兩個人的想法，但是每個女生都會選擇自己理想的東西。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！
快訊／李國毅酒駕遭查被帶走！　酒測值0.33毫克
1歲男童18樓被丟下！撞破遮雨棚身亡　警一查逮捕陌生女

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏克蘭正妹「愛情與麵包」選哪個？　想法跟台女大不同

台灣2021「代表字」是什麼　網友一面倒回同一個字

冷冷冷！氣象局發布低溫特報　「2縣市」下探10度以下

詹宏志還原「與林秉樞認識經過」：獵巫可以結束了

財經網美教「一招分辨」渣男：從來沒遇到過例外

高嘉瑜遭虐2次錯過！被質疑「惡魔的幫兇」　馥都飯店回應了

醫師判林秉樞可能是「人格病態」　8策略教平安分手「病態渣男」

永福國小首次辦理親子共刷口腔保健活動　教育身障兒健康之本！

快訊／「這縣市」打莫德納直接送現金500　這6站隨到隨打

黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

阿伯騎車突然轉彎「汽車前停下」　詭異回頭後離開...網：碰瓷失敗？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

白靈剪襯衫當戰袍「不用名牌妝點」　模仿陳淑芳「聲音超低」：以為男的XD

自小客打雙黃燈「違停道路中央」　駕駛卡死過不去...無奈跨車道超車

烏克蘭正妹「愛情與麵包」選哪個？　想法跟台女大不同

台灣2021「代表字」是什麼　網友一面倒回同一個字

冷冷冷！氣象局發布低溫特報　「2縣市」下探10度以下

詹宏志還原「與林秉樞認識經過」：獵巫可以結束了

財經網美教「一招分辨」渣男：從來沒遇到過例外

高嘉瑜遭虐2次錯過！被質疑「惡魔的幫兇」　馥都飯店回應了

醫師判林秉樞可能是「人格病態」　8策略教平安分手「病態渣男」

永福國小首次辦理親子共刷口腔保健活動　教育身障兒健康之本！

快訊／「這縣市」打莫德納直接送現金500　這6站隨到隨打

黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

烏克蘭正妹「愛情與麵包」選哪個？　想法跟台女大不同

「台灣有事＝日本有事」引中不滿　安倍晉三回應了！

嘉縣績優志工表揚　民雄鄉陳清茂時數5089小時

寓教於樂！　南投水保局辦「風水坪」音樂會吸引人潮

賴清德親臨新港鄉溪北村六興橋改建　未來將成黃金風鈴木賞花新地標

台東寒單會嘉邑城隍　共享文化民俗藝術交流

竹崎踩街嘉年華　行銷在地農特產水果

花蓮警消與慈濟合辦親子防救災體驗營

俄羅斯軍隊集結「烏克蘭邊境」　兩國恩怨一次看

「國策顧問」為林秉樞傳訊媒體社長　周玉蔻要總統府給說法

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

氣象局發低溫特報　2縣市10度以下

詹宏志還原「與林秉樞認識經過」：獵巫可以結束了

台灣2021「代表字」是什麼　答案一面倒

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

退伍8年中4次！天選男「收教召通知」超想哭

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

12月財運旺到炸！　命理師點名「4生肖」要賺翻了

高嘉瑜遭虐被質疑是「惡魔的幫兇」　馥都飯店回應了

燒肉店10條「我家的規矩」引兩派戰翻！

打莫德納　這縣市直接送現金500

搞烏龍！沒按開門來不及下火車

AZ+高端混打優於2劑AZ　間隔4~6週效果佳

更多熱門

相關新聞

俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境　兩國恩怨一次看

俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境　兩國恩怨一次看

俄羅斯在烏克蘭邊界增兵，許多西方媒體都指向會爆發軍事衝突，西方強權呼籲俄國克制。俄烏情勢升至近年來最高點，加上2014年克里米亞危機未化解，埋下的未爆彈似乎即將引爆。

美情報曝：俄羅斯最快明年1月進軍烏克蘭

美情報曝：俄羅斯最快明年1月進軍烏克蘭

俄烏關係緊繃加強演習　英外相警告莫斯科勿妄動

俄烏關係緊繃加強演習　英外相警告莫斯科勿妄動

烏俄邊界緊繃　美俄軍事首長通話

烏俄邊界緊繃　美俄軍事首長通話

俄否認將入侵烏克蘭：美國嚇唬全世界

俄否認將入侵烏克蘭：美國嚇唬全世界

關鍵字：

烏克蘭佳娜貝娜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

「5星座」天生富貴命，好運擋不住

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

快訊／《詭扯》原版導演急性敗血症猝逝　享年47歲

白腹鰹鳥現身鵝鑾鼻　飛越2627KM

象迷注意！兄弟首波封王優惠來了

大咖偶像觀眾席偷啃雞腿　被大螢幕抓包下秒舉動笑翻

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面