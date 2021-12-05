烏克蘭正妹「愛情與麵包」選哪個？　想法跟台女大不同

▲烏克蘭正妹佳娜與貝娜，解答台男對烏克蘭女生的疑問。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣留學、發展事業的烏克蘭正妹佳娜，大約在2周前發表了一則YouTube影片，解答烏克蘭女生對於最重視的追求者什麼條件，受到許多台灣網友的討論，同一主題影片的下集在4日上架，繼續與另一位烏克蘭正妹貝娜解答台灣男生對於烏克蘭女生的疑問。

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▲佳娜表示，她們兩位加上瑞莎，就可以解答這個問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



烏克蘭女生的內心跟外表一樣美嗎？

佳娜舉台灣最有名的「烏克蘭裔」新住民瑞莎為例，全台灣至少有3個例子可以證明，烏克蘭女生的個性很好，她也相信在烏克蘭大部分的女生個性都很好。

▲兩位正妹都表示，烏克蘭女生是一定要會做飯的。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



烏克蘭女生會做飯嗎？

兩位都同時回答，「會，是一定要會做的」，因為她們從小就被教育要好好學做菜，「不會做菜誰要跟你結婚」。

▲麵包與愛情，兩位都秒選愛情，因為麵包可以自己賺。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



烏克蘭女生在意麵包還是愛情？

這一題兩位都有志一同表示選擇「愛情」，因為麵包可以自己賺，佳娜舉例，一個男生很有錢、房子很好看、什麼都有，「但是你不愛他，你每次看他的臉，就會受不了」。

貝娜認為，她覺得男生如果有很多錢，就會認為什麼都可以買，需要另外一個女生，也可以給她錢，她就什麼都可以做，這時候就會覺得「沒有那麼多錢就好了」，還是慢慢賺錢會比較好。

佳娜補充，如果你很愛很愛一個人，對方也很愛很愛你，你們就會很開心，不過這是她們兩個人的想法，但是每個女生都會選擇自己理想的東西。

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