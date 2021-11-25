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俄烏關係緊繃加強演習　英外相：攻擊烏克蘭將鑄下「嚴重錯誤」

▲▼烏克蘭國家邊防局的士兵正在該國和白俄羅斯的邊境列隊佈署。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭擔心與白俄羅斯的邊境，會被俄羅斯利用入侵，經常列隊佈署。（圖／達志影像／美聯社）

中央社莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯今天在烏克蘭南方的黑海舉行軍演，同時表示有必要做好傳統和核子武力戰備，因為北大西洋公約組織在俄國邊界附近加強活動。英國外相則警告俄國勿侵略烏克蘭鑄下大錯。

與此同時，烏克蘭今天也在靠近白俄羅斯的邊界舉行演習。白俄羅斯是俄國的緊密盟友，而美國認為俄羅斯可能在準備侵略盟友烏克蘭。

俄、烏加強軍事活動前幾週，雙方關係日趨緊張，提高兩鄰國之間的衝突風險。但俄羅斯否認有侵略意圖，西方情報人士也告訴路透社，他們不認為俄國即將侵略烏克蘭。

美國與北大西洋公約組織（NATO）已表態支持烏克蘭，包括本月在黑海（Black Sea）舉行軍艦操演，以及把美國巡邏船交給烏克蘭海軍等。這些作法看在莫斯科眼中則是挑釁。

▲▼英國外交部長特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天也警告俄羅斯，若攻擊烏克蘭將鑄下「嚴重錯誤」，還說倫敦正與北約盟友緊密合作支持烏克蘭。

被問及俄國可能入侵烏克蘭時，特拉斯告訴路透社：「我認為俄國那樣做會鑄下嚴重錯誤。我們是烏克蘭非常緊密的盟友，我們除了與北約夥伴，也跟烏克蘭直接合作，以確保它們獲得充分支持。」

路透社引述國際傳真社（Interfax）報導，俄國戰機與船艦今天在黑海演習，內容為擊退對海軍基地的空中攻擊和以空襲回應。

國際傳真社另引述俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）的說法指出，「全球軍事與政治情勢複雜，加上北約國家在俄國邊界附近加強活動」，迫使俄國必須進一步發展自身武裝力量。

蕭依谷表示，俄國的首要任務包括提升武裝部隊的能力、支持核子武力戰備，以及強化核威懾力量以外的潛力。

蕭依古昨天指控，美國轟炸機本月稍早演練從2個不同方向對俄羅斯發動核子攻擊，並對這些軍機太靠近俄國邊界大表不滿。五角大廈則稱美方演習符合國際規範。

烏克蘭今天則在與白俄的邊界舉行所謂的「特種作戰」行動，包括無人機演習、反戰車和空降突擊單位的操演等。

烏克蘭已在白俄邊境額外部署8500名軍力，憂心被捲入歐洲近期的移民危機。歐洲聯盟（EU）指控白俄把中東移民載回國後，再把他們趕進鄰國波蘭，但白俄否認挑起危機。

烏克蘭也憂心與白俄的邊界可能被俄國利用來發動軍事攻擊。

烏克蘭軍事情報單位首長週末告訴「軍事時報」（Military Times），俄國已在烏克蘭邊界附近集結超過9萬2000名軍人，準備於明年1月底或2月初發動攻擊。

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