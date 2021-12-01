因疫情戶籍被遷出　勞保局：老年年金請領不受影響

▲勞動部勞工保險局局長鄧明斌今出席指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

COVID-19疫情延燒2年多，部分勞工可能因滯留海外無法回國，而導致戶籍被遷出，勞動部勞保局局長鄧明斌今天說，勞保老年年金給付與戶籍是否被遷出無關，不影響年金請領。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，許多人因滯留海外無法回國，對自己部分權益感到疑惑，鄧明斌今天在疫情指揮中心記者會說明勞保資格、勞保老年給付等相關規定。

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針對許多民眾在乎的勞保老年給付，鄧明斌指出，勞保老年年金請領與勞工是否在境內或者是否除籍並沒有相關，即便是旅居海外者，依照規定都可以請領。

不過，鄧明斌表示，勞保局每年都會針對戶籍進行勾稽比對，但只要旅居海外人士檢具外館證明文件，經審核通過一樣可以按時請領老年年金，與是否出境或是否遷出戶籍沒有關係。

▲戶籍遷出不影響勞保權益。（圖／指揮中心提供）



勞工因滯留海外2年無法回國，戶籍就會被遷出，鄧明斌說，在疫情前如果出境日數超過2年，經過戶政機關遷出戶籍者，會從最後一次出境日起取消加保資格，因為勞保是在職保險，且勞保條例施行區域是台澎金馬，沒有在區域內實際從事工作就必須取消加保資格。

不過，職業工會保險人的勞保資格會從寬認定，如果是疫情後出境，且勞工的出境日數扣除疫情期間，也就是去年3月1日到邊境解封日時，沒有超過2年者就不會取消投保資格。