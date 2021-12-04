莿桐農會綠照成果展　邀公嬤孫子一家人體驗不老頑童樂園

▲莿桐農會總幹事張鈺萱表示，莿桐農會結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，讓莿桐爺奶走出家門，透過各種活動課程，找回自信與快樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉農會「綠色照顧」一年的精彩課程，以在地元素、創意活動讓長者從自助互助共助中相伴成長。今（4）日邀請參加綠色照顧長輩及長輩家人一起在「543」廣場體驗挽臉、折汽球蒜頭、香蕉、玩魷魚遊戲，展現綠色照顧成果，廣場笑聲震天，秒變老頑童遊戲場。

莿桐農會總幹事張鈺萱表示，莿桐農會5年前投入長輩照顧，去年結合農委會長期照顧2.0政策「綠色照顧」，運用農會人員及家政志工，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，讓莿桐爺奶走出家門，透過各種活動課程，找回自信與快樂。

▲今年成果展跟上魷魚遊戲風潮，阿公阿嬤打畫片活動，輸的人要川燙魷魚片請對方吃。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱說，今年成果展除請來挽臉大師、折汽球世界冠軍讓長輩體驗，還準備射農產遊戲、魷魚遊戲等活動，現場更有用莿桐在地20項蔬果排出「花好又圓」拚盤，展現成果，今年活動邀請長輩的家人一起參加，讓外地工作的孩子、孫子一同體驗長輩平日生活的歡樂片段，也希望將這套有趣幸福的照顧模式，能夠擴展到每個偏鄉的角落。

▲今年成果展請來折汽球世界冠軍教學。（圖／記者蔡佩旻攝）

陪著媽媽參加成果展的墜小姐開心說，農會綠色照顧的課程活動安排非常棒，可以減緩長輩老化速度，辦的很好，能夠照顧長輩，又兼顧農村特色。參與綠色的80歲蔡瑾美阿嬤說，參與綠色照顧後，心情與活動力都提升不少，每次課程她都很期待參加，也都很有收穫。

▲▼今年成果展除請來挽臉大師、折汽球世界冠軍讓長輩體驗，還準備射農產遊戲、魷魚遊戲等活動，現場更有用莿桐在地20項蔬果排出「花好又圓」拚盤，展現成果。（圖／記者蔡佩旻攝）







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