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否認幫壓新聞！詹宏志現身曝「與林秉樞對話」：勸他面對媒體

I▲▼PChome集團董事長詹宏志(右)出席「週三讀書會－戶外開講」講座活動。（圖／記者林育綾攝）

▲PChome集團董事長詹宏志(右)出席「週三讀書會－戶外開講」講座活動，回應關於高嘉瑜事件。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爆出家暴案，後續卻牽扯出複雜的政商關係，高嘉瑜前男友馬文鈺3日爆料，林秉樞透過關係找到聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向《鏡週刊》施壓，要求不要報導；而今（4）日詹宏志出席公開活動後被媒體堵訪表示，他當時在讀書會認識林，後續林有詢問他能否請記者幫忙不要報導，他表示自己是媒體出身，知道這種事不可能，勸他要面對媒體、說明清楚，若有糾紛也是「要求得女性當事人的諒解，不是我，也不是記者」。

高嘉瑜前男友馬文鈺3日爆料，林秉樞透過關係找到聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向《鏡週刊》施壓，要求不要報導；不過PChome集團第一時間回應，詹宏志與林秉樞是在今年台中中央書局舉辦的周三讀書會認識的，期間往來皆秉持友善社交禮儀，詹宏志對林秉樞的家庭與個人生活一無所悉。

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宣明智也否認，強調在這件事情發生之前完全不認識這個人，也對他沒有印象。針對詹宏志、宣明智的回應，馬文鈺再指出，「當初他們也是被騙，相信林秉樞的說詞、相信林是無辜的，因為真的太多人被騙了，而他們也是被騙受害者。」但馬文鈺認為，如果兩人做過還否認是人格的事情，會讓投資人對其公司領導及財報資料誠信度，感到懷疑。

今（4）日詹宏志出席「週三讀書會－戶外開講」後被媒體堵訪表示，今年春天開始在中央書局做「週三讀書會」，而林秉樞連續12場都從台北特地到台中聽演講，因此對他有了印象，但也僅短暫交集。今年5月5日林秉樞向他表示，想帶一位女性朋友去參加讀書會，後來得知就是高嘉瑜；不過詹宏志當時並不知道兩人交往，林秉樞還詢問詹，能否讓高嘉瑜也上台說幾句致詞，詹也委婉回絕表示不可能，因為讀書會的場合，不適合政治人物發表政治相關言論。

詹宏志說，後來有加林秉樞的臉書，從他臉書看見跟很多名人合照，也有發表在媒體的評論文章，認為他就是一位讀書人。有段時間看見林常去醫院，不久後得知林母過世，林詢問他能否參加母親葬禮，他也覺得沒什麼不行，便答應出席。

事後林秉樞突然向詹宏志一連串私訊求助，表示自己跟一位「知名女性」交往，而在母親葬禮期間有人來鬧場，指控他打這位女性（高嘉瑜），而鏡週刊的記者打算報導此事，讓他很害怕和慌張，因此詢問詹宏志能否幫他去跟記者說。

詹表示，因為平常白天都很忙碌，看到這麼多訊息，當晚就回電告訴林秉樞，自己是新聞出身，知道這種事（壓新聞）「是絕對不可能」，還勸林秉樞「你應該要面對這件事，你要想辦法跟記者解釋，讓記者全面掌握」；更說，「你如果跟那位女性有糾紛，你應該要去取得這位女性的諒解，不是我，也不是記者」。

但林秉樞又繼續請求，表示因爲在服喪期間，面對這樣的事情感到很慌張不安，請求詹能否代為轉告記者，不要將他的名字報出來。詹宏志認為林是一位沒有面對過媒體的素人，感到很恐慌，又知道林確實在服喪期間，看見一位年輕人善意的請求，因此後來有代為發簡訊給鏡週刊的記者朋友，傳達林的請求；不過他強調，自己也有對媒體朋友表示，這只是自己聽見的「一面之詞」，相信記者會再去做更全面的判斷。

詹宏志說，後續回想這整件事認為「我沒有做不對的事，沒有逾越分寸」，他把林的期望告訴媒體朋友，但也表示自己不清楚細節，也認爲媒體可以聽多方說法，後來他也覺得媒體對這件事確實也做了完整的調查。

他也說，自己多年來都是就算在路上被一個陌生人攔截，都會好好認真回答問題，因此勸林秉樞「面對新聞採訪，要面對這件事」，還說「你要做的事是取得這位女性（高嘉瑜）的諒解」。

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