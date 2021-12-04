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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／馬文鈺轟：李柏璋做網軍開賓士　「收人錢財打女人」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭毆打家暴案引發輿論譁然，事發後「CrazyWinnie」（沒品維尼）在PTT發文帶風向，被質疑企圖洗白施暴男友林秉樞，而後遭揭露本人是外號「台獨機關槍」的前民進黨議員助理李柏璋，不過李發出8點聲明否認。對此，高嘉瑜的前男友馬文鈺4日舉行記者會加碼爆料，李柏璋這幾年全部靠做網軍生意，開著賓士，甚至曾經涉入毒品案，痛批他是「林秉樞們」，「還有一點點的良心嗎？」

▲▼馬文鈺說明與段宜康相關一事。（圖／記者宋良義攝）

▲馬文鈺今天舉行記者會再爆更多細節 ，流彈四射。（圖／記者宋良義攝）

馬文鈺今天下午舉行記者會痛批，施暴者林秉樞造成的地獄不是一個人構成的，當然有「林秉樞們」，林秉樞被羈押後，還可以不斷對他進行攻擊；今天又出了一條新聞，去年台南市議員謝財旺針對PTT網友爆料他「拍桌嗆警」提告妨害名譽，到案說明的網友卻稱「我是李柏璋的好朋友，手機借給他發文」，「這就是這幾年全部靠做網軍生意、開著賓士的人嗎？」

馬文鈺嗆聲說，李柏璋因為林秉樞委託，在PTT寫說一定要弄死自己，講的義憤填膺，但自己跟他連一面都沒有見過，「我連他在台北市府跟著（台灣民眾黨前中央委員）張益贍他們混的時候，據說有毒品案被包庇了，警察到那邊沒刑事紀錄，我都沒有講過一句話」，因為那是他們的事啊，聽到毒品案的時候，台北市警局就處理下來了，但是他也沒有多說什麼。

馬文鈺說，李柏璋一路上的罄竹難書他都知道，他有哪些雇主、開了哪些價格、流轉在哪些縣市、做過哪些案件都知道，「但是李柏璋以前是收人錢財做政治網軍，現在是收人錢財打女人哪！」、「還有一點點的良心嗎？」

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