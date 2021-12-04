李柏璋曾遭通緝！借帳號狂黑南市議員G了…南檢發傳票通知到案

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者林悅、戴若涵／台南報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜家暴案鬧得沸沸揚揚！事後有PTT帳號「Crazywinnie(沒品維尼)」企圖發文幫男方洗白，遭外界起底其真實身分疑似是「台獨機關槍」李柏璋。而李柏璋再遭爆也曾用相同手法黑台南市議員，但李挨告後卻一直未到案說明，檢方當時打算拘提才得知，李因他案遭新北地檢署通緝，並已緝捕歸案。

PTT帳號「AIRJORDAN」2020年10月間PO文指控，台南學甲慈濟宮黃姓總顧問無照騎車又未戴安全帽，被學甲分局警察攔下後拒簽罰單，警方依法開出兩張罰單告發，罰金共6500元，但黃男拒絕簽名，最後被帶回警局。

「AIRJORDAN」提到，無黨籍台南市議員謝財旺獲報後到學甲分局大小聲、拍桌嗆警，直指警察這樣的行為已嚇到老人家，要求學甲分局派員親自跟黃福道歉。而學甲分局因不想得罪議員，隔天由高層帶著兩包茶葉到黃家鞠躬道歉。「AIRJORDAN」更言之鑿鑿稱，「如果當事人覺得我陳述不實，歡迎公開澄清打臉我，並對我提出告訴」。

這篇爆料文一出，謝財旺慘遭網友撻伐，氣得他忍不住為自己辯駁，表示他在黃姓總顧問不知情的狀況下，自掏腰包代繳罰單，卻慘遭抹黑，憤而向「AIRJORDAN」提出妨害名譽告訴；學甲分局警方則在事後公布2段學甲分局監視器畫面，內容為謝財旺扮和事佬，私下在走廊與開單警員溝通代繳罰單，強調並無拍桌嗆警情事。

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝自PTT）

事後警方查出，「AIRJORDAN」帳號為一名陳姓網友所有。陳姓網友到案後供稱，帳號借給李柏璋（29歲，戶籍在台南市南區），警方依法派員帶傳訊通知書前往李柏璋戶籍地通知到案說明均未到案，因此於2020年10月19日全案依妨害名譽罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，該案件南檢收案後，由於檢察官傳喚李柏璋均未到案，原本打算發拘票拘提李柏璋，但因當時得知李柏璋另因案遭新北地檢署發布通緝，且已被緝獲歸案，目前檢察官已再發出傳票通知李柏璋到案偵辦中。